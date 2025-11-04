"Testigos dicen que al magistrado Gaona lo mató el M-19": historiador Óscar Alarcón

A 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, el debate sobre la muerte del magistrado Manuel Gaona Cruz ha resurgido con fuerza, impulsado por recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro. El presidente Petro ha defendido la toma del Palacio como un "acto de insurrección" o una "genialidad" del M-19. Además, ha sugerido la teoría, vía redes sociales, de que Gaona salió vivo del baño del Palacio, lo que implicaría que fue asesinado por el Ejército, no por el M-19.

Frente a esta tesis presidencial, que el historiador Óscar Alarcón califica de "totalmente contravidente", el abogado, periodista y amigo personal de Gaona, revela que todos los documentos y testimonios la desmienten. Alarcón, quien escribió una crónica reciente sobre la tragedia en El Espectador, subraya que la muerte de Gaona fue un golpe doblemente doloroso para él, pues atropelló la justicia y se llevó a varios amigos, muchos de ellos externadistas.



Testimonio de los sobrevivientes

Óscar Alarcón confirma, basado en la información recogida de las investigaciones y lo escrito por el hijo de la víctima, Mauricio Gaona, que existen testigos que aseguran que Manuel Gaona fue asesinado por el M-19.

El trágico suceso ocurrió a la salida de un baño ubicado en los entrepisos, entre el tercero y cuarto piso del Palacio de Justicia. Alarcón relata que Almarales le dio la orden a uno de los guerrilleros de matar a ese señor. Así, Gaona murió allí mismo, y no salió con vida. El historiador aclara que, a diferencia de Gaona, el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, sí fue visto saliendo vivo del Palacio en video.

Alarcón también ratifica un detalle doloroso del episodio en el baño: el magistrado Gaona le suplicó a Almarales que no lo matara, argumentando que tenía una hija recién nacida.



M-19

Recientemente, la figura de Gaona ha sido objeto de una polémica sobre su supuesta cercanía ideológica con el M-19. Alarcón niega categóricamente esta afirmación, asegurando que Gaona no tenía "ninguna relación" con el grupo guerrillero.



De hecho, Gaona era cercano a la campaña de Virgilio Barco, para quien había elaborado documentos. Alarcón recuerda que Gaona, en su último escrito, dejó un mensaje pidiendo que hablaran con él o con el doctor Inestrosa, lo cual el historiador interpreta como un intento desesperado de transmitirle un mensaje al doctor Virgilio Barco para que lo ayudaran a salir con vida.

El historiador lamentó los intentos de manchar la memoria del magistrado, señalando que la tutela ganada por la familia Gaona contra una película que sugería su cercanía al M-19 estaba plenamente justificada, ya que eso es una "ficción que metieron ahí".

