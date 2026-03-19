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Blu Radio  / Nación  / Mil reclusos del país salieron a transformar espacios en el programa “Buena Esa” del Inpec

Mil reclusos del país salieron a transformar espacios en el programa “Buena Esa” del Inpec

La iniciativa, que se desarrolla a nivel nacional, involucra a cerca de mil personas privadas de la libertad en al menos 124 municipios y ciudades.

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