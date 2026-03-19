Mil reclusos del país salieron a transformar espacios en el programa “Buena Esa” del Inpec

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en articulación con el Instituto para la Economía Social (IPES), avanzan en el programa “Buena Esa”, una estrategia de resocialización que permite a personas privadas de la libertad realizar trabajo comunitario voluntario en plazas distritales de mercado de Bogotá y otros espacios públicos del país.

La iniciativa, que se desarrolla a nivel nacional, involucra a cerca de mil personas privadas de la libertad en al menos 124 municipios y ciudades. Así lo explicó el director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, quien destacó el alcance del programa y su enfoque en la reintegración social. “El día de hoy hicimos un trabajo a nivel nacional. 124 municipios o ciudades donde tenemos más o menos mil personas privadas de libertad trabajando, recuperando entornos, haciendo reinserción social, pero haciendo una labor social comunitaria. Personas privadas de libertad que ya han cumplido una gran mayoría de sus condenas. Es decir, que están clasificadas en fase de mínima seguridad. Tenemos unos propósitos importantes en términos de recuperación de entornos, de trabajo social”, afirmó.

El programa está dirigido a personas que se encuentran en fase de mínima seguridad, lo que permite su participación en actividades externas bajo supervisión institucional. Según el INPEC, estas labores buscan no solo contribuir a la recuperación de espacios públicos, sino también fortalecer procesos de resocialización y generar un impacto positivo en las comunidades.

En Bogotá, la implementación del programa se enfoca en las plazas distritales de mercado, donde se desarrollarán jornadas de intervención comunitaria. La directora del IPES, Catalina Arciniegas, señaló que esta estrategia tendrá un despliegue sostenido en la ciudad. “Este no va a ser el único ejercicio donde vamos a estar presentes con Buena Esa. Vamos a estar en las 18 plazas distritales de mercado haciendo este ejercicio de justicia restaurativa y también de reinserción social. Esto nos permite a nosotros transformar los entornos, propender por entornos seguros y aumentar las visitas de la ciudadanía”, indicó.



Arciniegas también destacó el papel de estos espacios en la seguridad alimentaria de la capital. “Las personas no conocen que las plazas distritales de mercado contribuyen a la seguridad alimentaria de la ciudad. Son más de 11.000 toneladas que se producen mensualmente desde nuestras 18 plazas distritales de mercado y que contribuyen justamente a la alimentación de la ciudadanía”, explicó.

Desde el Inpec se subraya que el programa tiene varios componentes estratégicos, entre ellos la resocialización, la seguridad y la redención de pena. “El primero es la resocialización como unificación de la pena a partir del trabajo comunitario o labor social comunitaria. Estamos también rompiendo paradigmas, pero también estamos aportando a la seguridad ciudadana porque estamos trabajando con la Policía en términos de seguridad, con las alcaldías locales y municipales y con las secretarías de gobierno”, señaló Gutiérrez.

El funcionario agregó que la iniciativa busca generar un impacto más allá del sistema penitenciario “No solamente sacamos internos, sino que salgan a un propósito, en este caso las plazas de mercado aquí en Bogotá, que permitan que la sociedad pueda venir a ese mercado con tranquilidad y con seguridad. Entonces hablamos de seguridad penitenciaria, de seguridad ciudadana y también de redención de la pena”, concluyó.