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Blu Radio  / Judicial  / Inpec evalúa pabellón especial en Buen Pastor para Zulma Guzmán por extradición en curso

Inpec evalúa pabellón especial en Buen Pastor para Zulma Guzmán por extradición en curso

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, explicó que la decisión se encuentra en análisis y responde tanto a condiciones de seguridad como a requerimientos planteados por la defensa y autoridades internacionales.

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Foto: ImageFx
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 19 de mar, 2026

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