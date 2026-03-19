Festival Estéreo Picnic: guía de planes y experiencias más allá de la música

El Festival Estéreo Picnic, el evento cultural más relevante de Colombia, no se limita a la música; este año, la experiencia se expande hacia la cultura líquida y la creación de contenido. Entre las novedades principales destaca el debut del 'Go Go Highball', el cóctel oficial del festival desarrollado por Johnnie Walker en colaboración con la artista estadounidense Sabrina Carpenter. Esta bebida reinterpreta el whisky clásico con notas cítricas, apuntando a una estética fresca y contemporánea para las nuevas generaciones.

La alianza con Carpenter no es solo comercial, sino conceptual. Según la organización, el 'Go Go Highball' simboliza el progreso, un valor histórico de la marca de whisky que aquí se traduce en "avanzar sin miedo y encontrar nuevas formas de expresión". Este ritual busca conectar la identidad artística de la cantante con los asistentes, ofreciendo una extensión de su universo creativo dentro del recinto.

Sabrina Carpenter y Festival Estéreo Picnic de fondo // Fotos: AFP / Ticketmaster

Por su parte, la marca Smirnoff llega al festival tras un exitoso preludio en la ciudad. Su espacio 'Smirnoff House' registró más de 1.000 asistentes y la generación de 229 contenidos digitales. Las zonas de 'Arte' y 'Cringe Core' fueron las más populares, concentrando el 46 % de la interacción total bajo una dinámica de recompensas mediante 'Cringe Coins' para quienes se mostraron sin filtros.

La presencia de esta marca se amplifica dentro del festival con una ubicación estratégica detrás del escenario principal, donde actuarán figuras como Tyler, The Creator y The Killers. La marca dispondrá de seis barras y tres zonas de experiencia diseñadas para el público general, enfocadas en la personalización y la estética visual.



Personalización: alianza con Stanley para la intervención de termos.

alianza con Stanley para la intervención de termos. Estética: espacios de maquillaje con propuestas de estilo "spicy".

espacios de maquillaje con propuestas de estilo "spicy". Talento local: zonas dedicadas a sets de DJs emergentes para celebrar la diversidad sonora.

Estas activaciones consolidan al FEP como un ecosistema donde la expresión individual y el contenido digital son tan protagonistas como los artistas internacionales. La invitación para los asistentes es clara: explorar las dimensiones del festival que ocurren más allá de los altavoces.