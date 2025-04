Carlos Lehder: "Cartel de Medellín no financió toma de M-19 del Palacio de Justicia"

En Mañanas Blu, con Néstor Morales, Carlos Lehder, antiguo narcotraficante y uno de los fundadores del extinto Cartel de Medellín se refirió a la toma del Palacio de Justicia, ocurrida 6 de noviembre de 1985. Señaló que en ningún momento el cartel financió la toma del palacio , uno de los hechos más dolorosos de la historia, donde cerca de 100 personas murieron y 11 más desaparecieron.

Lehder acusó a Jhon Jairo Velásquez, alias 'Popeye ', jefe de sicarios del Cartel de Medellín, de inventarse esa historia: "No, señor. De ninguna manera eso ocurrió. Eso ignoro por qué razones pusieron a este señor Popeye a inventarse esa historia. Popeye no estaba en Nicaragua. Y Popeye en realidad, pues en esa época era a lo que yo vi, era un chofer de una amante de Escobar. Después sí lo vi cargando pistolas y eso. Pero en ese momento no había ninguna cercanía. Y menos, pues, Pablo, que era muy reservado en sus asuntos", dijo.

Carlos Lehder Foto: AFP/Migración Colombia

El secuestro de Marta Nieves Ochoa

El exnarcotraficante aseguró que sí existió un acuerdo de no agresión entre el Cartel de Medellín y el grupo insurgente M-19. Según Lehder, el pacto se produjo después del secuestro de Marta Nieves Ochoa —hermana de los hermanos Ochoa, cofundadores del cartel— y consistía en un compromiso mutuo de no agresión.

"Se realizó un pacto de no agresión entre Pablo Escobar y el comandante Iván Marín Ospina. Y ese pacto continuaron encontrándose, digamos, en Nicaragua", afirmó el exnarcotraficante.

Según Lehder, el pacto se produjo después del secuestro de Marta Nieves Ochoa —hermana de los hermanos Ochoa, cofundadores del cartel— y consistía en un compromiso mutuo de no agresión.

"Se realizó un pacto de no agresión entre Pablo Escobar y el comandante Iván Marín Ospina. Y ese pacto continuaron encontrándose, digamos, en Nicaragua", afirmó el exnarcotraficante.

Toma del Palacio de Justicia

La toma del Palacio de Justicia fue un asalto terrorista perpetrado en Bogotá, el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) al Palacio de Justicia ubicado en el costado norte de la plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño , la residencia presidencial. El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985.