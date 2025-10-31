Familia del magistrado Gaona defiende fallo que ordena medidas correctivas a película 'Noviembre'

La familia del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia en 1985, emitió un pronunciamiento público en defensa de su memoria y en respaldo al fallo judicial que ordenó a la productora Burning S.A.S. adoptar medidas correctivas frente a la película 'Noviembre'.

Según la familia, la cinta presenta una versión “distorsionada e injuriosa” de los hechos, al retratar al jurista como colaborador del grupo armado M-19.

El Juzgado 128 Penal Municipal de Bogotá falló una tutela interpuesta por Juliana Gaona Bejarano, hija del magistrado, en la que alegó vulneración a los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la memoria de su padre.

En la decisión, el despacho consideró que la obra, producida por Burning S.A.S. y dirigida por Tomás Corredor Pulido, vulneró el derecho a la verdad histórica al atribuirle al magistrado características y frases sin sustento probatorio.



En consecuencia, el juez ordenó que la película y todas sus piezas promocionales incluyan un aviso visible indicando que se trata de una “ficción basada en hechos reales” y que cualquier semejanza con personas reales “no implica afirmación histórica”.

Tomás Corredor habla de película Noviembre Foto: Captura pantalla - Proimágenes Colombia

Además, dispuso eliminar la frase “Ni usted, Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas”, por considerarla una afirmación lesiva y carente de respaldo judicial. También prohibió el uso del nombre y rasgos del magistrado en contextos que sugieran vínculos con el M-19.

Durante su intervención pública, Juliana Gaona destacó que la decisión “no constituye censura”, sino una medida para proteger la verdad y la dignidad de una víctima del conflicto.

Publicidad

“Mi padre fue un jurista íntegro que dedicó su vida a la defensa de la Constitución. La libertad de creación es esencial, pero no puede tergiversar la historia ni estigmatizar a las víctimas”, expresó.

COMUNICADO - JULIANA GAONA BEJARANO en defensa de la memoria, el buen nombre y la dignidad de MANUEL GAONA CRUZ †.



La verdad histórica y la memoria colectiva de la nación no deben ser reemplazadas por la ficción ni por la propaganda. Compártelo. Gracias. #PalacioDeJusticia pic.twitter.com/Lou9CqW7fs — J. Mauricio Gaona (@JMauricioGaona) October 31, 2025

Por su parte, la productora Burning S.A.S. defendió la obra como un ejercicio legítimo de libertad artística y negó haber vulnerado derechos. Afirmó que el personaje mencionado no representa de manera biográfica al magistrado Gaona, sino que constituye una figura ficcional dentro de un relato inspirado en hechos reales.

'Noviembre', estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) el pasado 6 de septiembre, recrea el drama de un grupo de personas atrapadas durante la toma del Palacio.

Publicidad

Con este fallo, el juez reiteró que incluso las personas fallecidas conservan el derecho a la protección de su imagen y su buen nombre, y que la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad frente a la verdad y la memoria histórica del país