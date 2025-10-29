'Noviembre' la película que revive la toma del Palacio de Justicia

Han pasado casi cuatro décadas desde aquel 6 de noviembre de 1985, cuando Bogotá fue escenario de una de las tragedias más recordadas del país: la toma y retoma del Palacio de Justicia. En el corazón del centro histórico, el país presenció una jornada que marcó a generaciones y dejó heridas que aún no sanan por completo. Hoy, esa historia regresa a la gran pantalla con 'Noviembre', una película que no pretende reabrir viejas heridas, sino invitar a reflexionar sobre la memoria y la reconciliación.

Dirigida por Tomás Corredor, la cinta se aleja de las escenas de guerra y los titulares de la época para concentrarse en lo humano. Su relato transcurre dentro del edificio, donde un grupo de personas —entre magistrados, guerrilleros y visitantes— quedó atrapado en un baño de 32 metros cuadrados durante 27 horas. Es una ficción inspirada en hechos reales que explora el miedo, la esperanza y la resistencia frente a lo impensable.



Película 'Noviembre': una mirada humana a la toma del Palacio de Justicia

'Noviembre' presenta un relato coral protagonizado por Natalia Reyes, Santiago Alarcón y Juan Prada, junto a Aida Morales, Juana Arboleda y Rafael Zea. Cada uno encarna a personajes que, a pesar de sus diferencias, comparten el encierro y la incertidumbre.

Natalia Reyes interpreta a Clara Elena Enciso, alias La Mona', la única integrante del M-19 que sobrevivió a la toma. La actriz aseguró que el rodaje fue emocionalmente exigente, pues el elenco permaneció un mes encerrado en el set para recrear con precisión el ambiente de angustia y tensión que vivieron los rehenes y atacantes.

La película tuvo su 'estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto' y ha participado en certámenes como Morelia y São Paulo. En Colombia, se estrenó en '44 salas de cine de 19 ciudades', incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena.



Toma del Palacio de Justicia Foto: AFP

Noviembre' y su apuesta por una memoria sin bandos

El director Tomás Corredor dedicó 12 años a la investigación del caso. Analizó testimonios, archivos judiciales y documentos de la Comisión de la Verdad para construir un guion que reflejara los hechos sin imponer una postura política. Según explicó, el propósito es “abrir preguntas más que ofrecer respuestas”.

La película recoge diversas perspectivas, desde las versiones que vinculan al M-19 con el narcotráfico hasta las voces que lo niegan. Para Reyes, el mensaje es claro: “No se trata de defender bandos, sino de entender que todos —soldados, magistrados o guerrilleros— eran colombianos”.

Antes de cada jornada de rodaje, el equipo encendía una vela en memoria de las víctimas y desaparecidos, recordando que la historia no debe usarse como arma política, sino como un puente hacia el diálogo.

Noviembre no busca reescribir el pasado, sino dar voz a los silencios que aún lo habitan. Una película que, desde la sensibilidad y el respeto, invita a mirar atrás para no repetir los errores que marcaron la historia del país.