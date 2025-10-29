“Silenciar una frase no borra la historia”: Tomás Corredor responde tras fallo contra Noviembre

Han pasado casi 40 años desde la toma y retoma del Palacio de Justicia, uno de los episodios más dolorosos del país. Esa herida vuelve a abrirse con Noviembre, la película dirigida por Tomás Corredor que revive el horror desde una mirada humana y no política. Sin embargo, la cinta quedó en el centro de una controversia judicial que la obligó a ser modificada antes de seguir en cartelera.

La historia, inspirada en hechos reales, se desarrolla dentro del Palacio, donde magistrados, guerrilleros y visitantes permanecen atrapados en un baño durante 27 horas. Con ese espacio reducido, Corredor explora el miedo, la resistencia y la esperanza. Pero su visión artística desató reclamos por parte de la familia del magistrado Manuel Gaona Cruz, quien fue asesinado durante la tragedia y aparece representado en el filme.

Un fallo silenció una de las voces

En entrevista con Mañanas Blu, el director confirmó que un juez de Bogotá ordenó eliminar una línea del guion donde un personaje sugiere que Gaona tenía afinidad con la guerrilla del M-19. La familia alegó que se trataba de una afrenta contra su memoria y el fallo le dio la razón.



“Nos pidieron poner un texto que aclarara el carácter ficcional y silenciar esa frase. Lo hicimos, aunque no estamos de acuerdo”, explicó Corredor. “Creemos en la justicia, pero también en la libertad de creación. Silenciar una frase no borra la historia”.

El cineasta reveló que intentó contactar a la familia antes del estreno. “Hablé con el hermano del magistrado, Santiago Gaona, y él me dijo que podía ayudarnos a comunicarnos con las hermanas. Más tarde su hija, Juliana, también me escribió. Siempre hubo disposición de diálogo”, aseguró.



“El cine no exonera, muestra lo humano”

La polémica también gira en torno a las críticas que acusan a Noviembre de suavizar la responsabilidad del M-19. Corredor fue tajante: “La toma del Palacio fue un acto criminal. Lo he dicho siempre y la película lo deja claro. No se trata de absolver a nadie, sino de mirar desde lo humano lo que ocurrió entre cuatro paredes”.

Mientras la apelación avanza, Noviembre continúa en cartelera con la escena silenciada. Para Corredor, más allá de los tribunales, la película plantea un dilema vigente: “La memoria no puede ser única. Un país se reconstruye cuando se atreve a escuchar todas las voces, incluso las que incomodan”.