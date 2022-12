Carolina Ramírez revela que padeció anorexia nerviosa

Carolina Ramírez, protagonista de La Reina del Flow, estuvo en el programa La Red de Caracol Televisión donde contó que llegó a padecer anorexia nerviosa en su adolescencia.

A la edad de 14 años, su sueño era ser bailarina de ballet y

para lograrlo necesitaba tener una estética particular.

La actriz afirma que “iba mucho donde una nutricionista, ella me mandó una dieta, yo me obsesione mucho con cuántas calorías me comía en el día (..), la dieta era de 2000 calorías y termine comiendo 500” aseguró Ramírez.

Pese a no poder cumplir su sueño de ser bailarina, la actuación llegó a su vida como un ángel salvador, pues recuerda en medio de risas que fue gracias a su mamá como salió de esa enfermedad.

