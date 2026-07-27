Chayanne regresa a Bogotá con el "Bailemos Otra Vez Tour" tras el éxito de su último show

El cantante puertorriqueño Chayanne confirmó su esperado regreso a Bogotá como parte de la nueva etapa de su gira mundial “Bailemos Otra Vez Tour”, luego del éxito alcanzado en su anterior visita a la capital colombiana, donde logró un rotundo sold out y dejó a miles de seguidores con ganas de volver a verlo en escena.

La nueva cita con el público colombiano será el próximo 21 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus, escenario que recibirá nuevamente a uno de los artistas más importantes y vigentes de la música latina. La presentación hace parte de la extensión de una gira que ha recorrido importantes ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos, consolidándose como uno de los espectáculos más exitosos del año.

La decisión de sumar una nueva fecha en Colombia responde a la alta demanda de los fanáticos, quienes agotaron las entradas durante la pasada visita del intérprete de Torero. El éxito de la gira llevó a ampliar el calendario de presentaciones, incluyendo nuevos conciertos en países como Chile, Uruguay, Argentina y ahora nuevamente Colombia.

Blu Radio/ Chayanne. Foto: Facebook Chayanne

Una gira que sigue conquistando escenarios

El “Bailemos Otra Vez Tour” inició en agosto de 2024 en Estados Unidos y rápidamente se convirtió en uno de los regresos más destacados de la música latina. La producción ha permitido a Chayanne reencontrarse con millones de seguidores que durante años esperaron volver a disfrutar de sus conciertos.



Durante el espectáculo, el artista interpreta los temas de su más reciente álbum Bailemos Otra Vez, además de ofrecer un recorrido por algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos “Torero”, “Un Siglo Sin Ti”, “Salomé”, “Dejaría Todo” y el éxito reciente “Bailando Bachata”, canción que ha logrado una importante aceptación entre el público latino.

Cada presentación combina música, baile y una producción de alto nivel que se ha convertido en uno de los principales atractivos de la gira.

Preventa y venta de entradas

Los interesados en asistir al concierto podrán adquirir sus entradas inicialmente durante la preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella, que se realizará los días 3 y 4 de agosto a través de la plataforma TaquillaLive.com.

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La venta general comenzará el 5 de agosto a las 9:00 de la mañana, cuando el público podrá acceder a la boletería para una de las presentaciones más esperadas del calendario de conciertos de 2026 en Colombia.

Se espera una alta demanda de entradas, teniendo en cuenta el éxito obtenido en la anterior visita del artista y la respuesta de sus seguidores en toda la región.