Conmovedor video de Chayanne visitando a fan que no pudo asistir a un concierto tras caer en cama

Finalizando el año 2025, las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración hacia el cantante Chayanne, luego de que se hiciera viral un video que muestra su faceta más humana y cercana.

El artista puertorriqueño sorprendió a una joven fan en un hospital de la isla, quien no había podido asistir a sus presentaciones, debido a su lucha contra el cáncer.



Sobre el encuentro

La historia comenzó cuando los familiares de la joven, encabezados por su madre, decidieron enviarle una carta al artista. En ella explicaban que la paciente se había sometido recientemente a una cirugía y tratamiento oncológico, razones de fuerza mayor que le impidieron disfrutar de los conciertos de la gira de Chayanne en su tierra natal.

Conmovido por la situación, el intérprete de canciones como "Dejaría todo" decidió acudir personalmente al centro médico en noviembre. Aunque el encuentro se manejó de forma privada, las imágenes comenzaron a circular masivamente a finales de diciembre de 2025.

En el video que conmovió a miles de usuarios, se observa a Chayanne dentro de la habitación del hospital manteniendo una conversación cercana con la joven. El artista no solo le dedicó palabras de aliento, sino que también se mostró sumamente afectuoso al tomarle la mano durante varios minutos mientras le deseaba una pronta recuperación.

