Chichí Peralta le agradece a Colombia por su música y cariño: “Tienen sabor”

Oriundo de Santo Domingo, República Dominicana, Pedro René Peralta Soto, más conocido como Chichí Peralta, desde muy pequeño ha estado enlazado a la música gracias a sus raíces y el sabor de su gente, con muchos años de trayectoria hasta la fecha ha evolucionado para ser uno de los referentes de su género: el merengue, explorando cada día nuevos sabores y matices.

Hace poco lanzó su último sencillo ‘El Meneíto’, un merengue cargado de sabor y una letra para bailar, disfrutar y compartir del Caribe, inspirado en parte por los diversos sabores que ha descubierto en todos estos años de trayectoria.

“Tiene mucho de merengue dominicano, tiene caja colombiana, tiene músico de Senegal. Tiene un amigo de la costa caribe colombiana, Campanella, y tiene mucha inocencia en las armonías e invita a bailar porque tiene una polirritmia extrema para que la gente se pare de la silla a bailar (…) La esencia del tema viene de República Dominicana, que es la tambora, la conga y la guira, que son los instrumentos principales de lo que es el merengue dominicano. Hay otros temas dentro de la producción que tienen influencia y fusiones de la música puertorriqueña”, expresó en diálogo con Blu Radio, que es una mezcla de ingrediente que le dan ese toque especial para poner a bailar al que sea.

Un gran cariño hacia Colombia

La música le ha dejado algo valioso a Peralta, pues ha logrado construir amistades conociendo de diversos sabores llenos de cariño y, por supuesto, muy cercano al Caribe colombiano gracias a artistas que le han dejado mensajes importantes en su carrera, además, confesó que le gustaría colaborar en un futuro en tierras cafeteras, incluso, con Silvestre Dangond.

“Contento con la acogida que Colombia, como siempre, le ha dado a nuestra música, desde el día uno hasta el día de hoy (…) Bueno, tiene que ver mucho desde pequeño, desde La Piragua. Desde ahí a mí me ponían eso desde pequeño. (3:44) Y El Caimán, se va El Caimán, se va. Bueno, todo eso con el trabajo de Diomedes Díaz, de Joy Arroyo, de Bide, Carlos Vives. Todo ese trabajo es un trabajo que a mí me gusta. Y sobre todo la música autóctona, folclórica del Caribe colombiano, con Petrona Martínez, el bullarengue. Todo eso a mí me gusta mucho”, expresó.

"Pido a Dios por Colombia", dijo

Chichí Peralta es un hombre devoto a Dios y en su conversación con Blu Radio enfatizó de la importancia de ponerlo a él en todo en la vida. Si tuviera la posibilidad de dejar un mensaje, dijo que hacer las cosas de forma auténtica con amor y sin lastimar a nadie sería la clave de la felicidad y, por supuesto, mencionó que en sus oraciones siempre pone a Colombia.

“Yo pido muchas bendiciones. Muchas bendiciones de Dios para un país maravilloso. Un país que, al igual que muchos países, aunque todos los países, ha tenido sus altas, sus bajas, su estar en el medio, estar en el top. Yo deseo lo mejor, independientemente de nuestra música. Deseo lo mejor, que el Señor esté siempre metido en ese país y que lo guíe y que pueda derramar toda su bendición y todo su amor en esa nación tan bella”, expresó.