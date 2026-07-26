Darío Gómez: artistas recuerdan al Rey del Despecho a cuatro años de su muerte

Este 26 de julio se cumplen cuatro años de la muerte de Darío Gómez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana. Conocido como el Rey del Despecho, el cantante sigue siendo una referencia para nuevas generaciones de intérpretes del género, quienes aprovecharon la fecha para rendirle homenaje a través de mensajes publicados en redes sociales.

Uno de los primeros en recordarlo fue Johnny Rivera, quien destacó la influencia que tuvo Darío Gómez en la música popular y el camino que abrió para numerosos artistas.

“Hoy 26 de julio se cumplen 4 años de la partida del maestro Darío Gómez, el que nos abrió el camino a todos, gran referente e inspiración en la carrera de muchos. Definitivamente esta es una fecha que marcó la historia de la música popular. Dios te tenga en su santa gloria”, escribió.

Por su parte, Arelys Henao también expresó la ausencia que dejó el cantante en la industria musical con un emotivo mensaje dedicado al intérprete. “Celebrabas cada triunfo en mi carrera. Haces mucha falta, mi viejo”, publicó la artista en sus redes sociales.



¿Cómo murió Darío Gómez?

El fallecimiento de Darío Gómez ocurrió el 26 de julio de 2022. De acuerdo con la información entregada en ese momento por la Clínica Las Américas, de Medellín, el artista ingresó al servicio de urgencias sin signos vitales tras sufrir un colapso súbito.

Canciones más recordadas de Darío Gómez

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El legado musical del Rey del Despecho permanece vigente gracias a un repertorio que continúa sonando en Colombia y otros países.

Entre sus temas más reconocidos aparecen "Nadie es eterno en el mundo", considerada una de las canciones más emblemáticas de la música popular colombiana por su mensaje sobre la fugacidad de la vida.

A esta se suman éxitos como "Mi desesperación", una de las interpretaciones más representativas del desamor; "Amigo", dedicada a la amistad y la lealtad; "Sobreviviré", que transmite un mensaje de fortaleza frente a las dificultades sentimentales; y "Adiós a la vida", una canción que aborda el dolor por la pérdida de un ser querido.

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Cuatro años después de su fallecimiento, Darío Gómez continúa siendo una de las voces más influyentes de la música popular. Los homenajes de artistas como Johnny Rivera y Arelys Henao reflejan la huella que dejó en el género y el reconocimiento que aún conserva entre colegas y seguidores.