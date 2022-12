Definidos los artistas que estarán en el Estéreo Picnic 2017

Totó la momposina, Silversun Pickups, Justice, Wiz Khalifa, Two Door Cinema Club, The X X, Flume, Rancid, Cage the Elephant, Martin Garrix, Quantic y Richie Hawtin son algunos de los artistas que estarán en la edición 2017 del certamen.

Cabe señalar que este importante festival de música se llevará a cabo del 23 al 25 de marzo de 2017.

Los organizadores del Estéreo Picnic anunciaron los nombres este miércoles en su cuenta en Twitter.

Este es el cartel que jamás olvidaremos. Esta es la religión de nuestros días.



📼 #FEP2017 📼



Boletas en @TuBoletaNews pic.twitter.com/EIIvZSgW2k — Festival Estéreo Picnic (@festereopicnic) September 28, 2016