Del éxito con Bizarrap a tener su propio álbum: el español Quevedo crece como artista

Hace diez años, un chico de Las Palmas de Gran Canaria (España) soñó que todos los que le rodeaban en la guagua (autobús) escuchaban en sus cascos a un artista canario, que su música sonaba en la radio, en el súper y en los tiempos muertos del baloncesto.

El español Pedro Quevedo ha cumplido con creces todos esos sueños y ahora apunta otro aún mayor, romper registros con "Donde quiero estar".

Tras convertirse de la mano del productor argentino Bizarrap con "Quédate" (Bzrp Music Sessions, Vol. 52) en el primer artista español que lidera las descargas mundiales de Spotify, además de listas como Billboard Global 200 o Los 40, Quevedo publica este viernes su primer disco, "Donde quiero estar", con un reto mayúsculo.

Lo cuenta él mismo, de la mano de su compadre Cruz Cafuné, en el discurso que introduce a las quince canciones de su primer álbum, que ya se puede escuchar en las principales plataformas: "Soñé que un canario sacaba el disco del año".

Lleno de referencias a su isla y a su ciudad ("LPGC, you know"), el disco contiene algunos temas ya adelantados como sencillos, como "Playa del Inglés", con el puertorriqueño Myke Towers, o "Vista al mar", pero también doce temas inéditos hasta la fecha, que incluyen colaboraciones con artistas como los españoles Omar Montes ("Dame") y JC Reyes ("Muñeca").

"Lo que trato de mostrar con este disco es la manera en la que busco y encuentro dónde quiero estar, tanto desde el sentido geográfico como desde el sentido de mi carrera", explica Quevedo a sus seguidores en Instagram.

El joven rapero, de 21 años, reconoce que todo ha ido muy rápido en su vida tras éxitos como "Cayó la noche", colaboraciones como la que le planteó el británico Ed Sheeran ("2step") y, sobre todo, desde el bombazo de su colaboración con Bizarrap en la famosa sesión 52.

"Aún estando cumpliendo sueños, objetivos y metas, a veces no me da tiempo a disfrutarlo y ponerme otros. Casi no me da tiempo a seguir soñando", confiesa en la red social.

De momento, uno de los temas del disco, "Playa del Inglés", figura este viernes en el puesto quinto de la lista "Top 50 España" de Spotify, donde también sigue "Quédate", cuatro escalones más abajo.

En otra de las plataformas globales, Amazon Music, Quevedo coloca este viernes dos temas entre los diez primeros ""Hits de hoy" ("Playa del Inglés", sexto, y "Vista al mar", noveno), a los que se suma la sesión con Bizarrap en la posición 17.

