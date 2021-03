Desafío The Box para mí se ha convertido en una fisioterapia diaria: Daniella Álvarez

La presentadora Daniella Álvarez calificó como “sueño cumplido” presentar el Desafío The Box , que se estrena esta noche en Caracol Televisión.

Álvarez, quien dijo que desde esta noche los colombianos comenzarán a ver cosas espectaculares y increíbles, confesó que cada paso que da es un desafío para ella.

“Los médicos me dijeron que no había ningún problema para venir al Desafío y Dios me ha dado mucha fuerza para avanzar. Ahora tengo una mayor dificultad porque hay un terreno de montaña. Este terreno inestable se ha convertido en algo duro para mí, pero se ha sido mi fisioterapia diaria para hacerme más fuerte”, dijo.

Confesó que tiene tres tipos de prótesis: una contra el agua, otra más liviana y el gancho, con el que hace deporte.

“He ido aprendiendo a usarlas poco a poco. De hecho en el programa me verán haciendo varios deportes extremos con mi prótesis”, puntualizó.