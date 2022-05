Desafío The Box: Tarzán decidió dormir en plena prueba y reconoció no querer ser capitán de Alpha

Este miércoles, en un nuevo capítulo del Desafío The Box , se presentó un hecho que sorprendió a varios competidores.

Mientras Alpha, Beta y Gamma se encontraban en el Box Arcoíris en la prueba, Tarzán decidió acostarse y tomar una siesta.

Publicidad

Lo anterior provocó que sus compañeros de equipo rechazaran lo sucedido. Sin embargo, el momento más tensionante llegó cuando Andrea Serna recalcó el hecho frente a los demás equipos.

“Yo he dejado procesos porque todo el tiempo he sido el líder en mi comunidad. Luego llego al Desafío y me toca ser el capitán, no es algo que elegí”, puntualizó.

Ahora veremos si esto perjudica al equipo en las próximas pruebas que deberán afrontar en el Desafío The Box .

Publicidad

Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy: