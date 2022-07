Desfigurada y arrepentida: modelo irreconocible tras varias cirugías para parecerse a Kim Kardashian

La vanidad lleva a muchas personas a realizarse procedimientos de los que después terminan arrepintiéndose. El es caso de una modelo brasilera que ahora luce irreconocible. Jennifer Pamplona quería parecerse a su referente Kim Kardashian , pero ahora, muchos años después se arrepiente. "ahora me cuesta 100 mil euros corregirlo”, dijo

La modelo pasó varias veces por los quirófanos para parecerse a socialité y en ese proceso gastó más de 500 mil euros. Ahora, arrepentida tendrá que pagar miles más para revertir algunos de los procedimientos que se realizó anteriormente.

Su primera intervención quirúrgica fue en 2010, cuando tenía apenas 17 años. Desde eso se ha sometido a tres rinoplastias y ocho operaciones en su parte inferior, incluidos implantes de glúteos e inyecciones de grasa, para obtener el mundialmente famoso trasero de Kim.

"Estaba feliz, pero ahora solo quiero que me reconozcan como realmente soy. Me miraba en el espejo y la gente me llamaba Kardashian y comenzó a ser molesto. Trabajé, estudié y me convertí en una mujer de negocios...", explicó al diario irlandés The Irish Sun.

Por sus recientes operaciones, ahora se le ve hinchada y llena de moretones, por eso Pamplona decidió abrir una fundación en Brasil en asociación con un médico especialista para ayudar a las personas que padecen dismorfia corporal.

