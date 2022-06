Las curvas de Kim Kardashian habrían dañado el icónico vestido de Marilyn Monroe

El histórico vestido de Marilyn Monroe que Kim Kardashian lució el pasado mayo en la Met Gala ha sufrido "daños significativos" y "permanentes", según ha denunciado un experto y coleccionista de objetos de la actriz.

Scott Forner, que dice tener la mayor colección privada de archivos y artículos personales de Monroe, ha compartido en su sitio web y en redes sociales fotografías comparando el estado del vestido "antes y después" de que Kardashian se lo pusiera para asistir al exclusivo evento que se celebra cada año en Nueva York.

Su veredicto es que la pieza presenta daños "permanentes", con varios desgarrones en la parte posterior, cristales que han desaparecido y otros que penden de un hilo.

"¿Mereció la pena?", pregunta Forner en su artículo al dueño del icónico vestido, propiedad de la franquicia estadounidense Ripley's Believe It or Not!, que actualmente lo tiene expuesto en una de sus sedes en Los Ángeles.

La compañía prestó el vestido a Kardashian para que lo luciera a su llegada a la Met Gala, donde fue una de las celebridades que más atención atrajo por su atuendo. Y es que el vestido es prácticamente historia de Estados Unidos y de la cultura pop, pues era el que Monroe lució cuando le cantó el "cumpleaños feliz" al entonces presidente estadounidense John F. Kennedy en 1962, apenas unos meses antes del fallecimiento de la actriz.

Para poder enfundarse el atuendo, Kardashian tuvo que someterse a una dieta con la que dice que perdió más de 7 kilos en tres semanas.

La celebridad de 41 años apenas tuvo puesto el vestido durante unos minutos, a su llegada a la gala, pues luego se lo cambió por una réplica para proteger el original. Sin embargo, según Forner, ello no impidió que la pieza sufriera daños "significativos" a pesar de las repetidas garantías dadas por los propietarios.

El Consejo Internacional de Museos ya había subrayado que este tipo de "prendas históricas no deben ser vestidas por nadie", pues aunque sean propiedad privada deben verse como un patrimonio a preservar "para las generaciones futuras".

Ante esto, a la empresaria le llovieron críticas y hasta le crearon memes en las redes sociales.

¿Se acuerdan que hace unos días Kim Kardashian se puso el antiguo vestido de Marilyn Monroe para la Met Gala?



Vestido en el que casi no entraba, el cual tuvieron que estirar con todas sus fuerzas... bueno, acaban de mostrar que quedó mu7y deteriorado.

¿Valió la pena? 🙄 pic.twitter.com/8FCpLdbgI4 — Juanito Say (@JuanitoSay) June 14, 2022

Marilyn Monroe viendo como Kim Kardashian le dio en la madre a su vestido con ese pinshi culote pic.twitter.com/3KbJ7ODnKY — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) June 13, 2022

Kim Kardashian devolviendo el vestido de Marilyn Monroe. pic.twitter.com/mWEcRVfbZg — Thiago (@RealZuazua) June 15, 2022

Marilyn Monroe viendo que Kim Kardashian le arruinó el vestido. pic.twitter.com/gGhEhwmdbr — 𝐄𝐥𝐠𝐚 𝐌𝐨𝐲𝐚 (@elga_moya) June 14, 2022

La naca de Kim Kardashian después de desgarrar el vestido de Marilyn Monroe por puro capricho y soberbia pic.twitter.com/aYmqsVLAER — Mar🇲🇽 (@MarinaaniraM272) June 13, 2022

Marilyn Monroe viendo que el enorme, obeso y plástico culo de Kim Kardashian le dio en su madre al vestido pic.twitter.com/9KxRYOdWAo — André Bertuccelli (@AndrBertuccell3) June 14, 2022

ahora no bebé mamá está viendo cómo kim kardashian devolvió el vestido de marilyn monroe hecho pelota pic.twitter.com/t9nM2G88Iy — Leonina Alpha (@bolucompradora) June 14, 2022

Fotos del pésimo trato y el daño que se le hizo al vestido de Marilyn Monroe por parte del Museo Ripley y de Kim Kardashian ⬇️ pic.twitter.com/AjpXKqOAOT — Irene Rodríguez (la guía vintage) (@laguiavintage) June 15, 2022

Marilyn Monroe viendo como Kim Kardashian daño su vestido: pic.twitter.com/po8cSPY21d — Diego Vera (@DiegoVerax) June 14, 2022

Ojalá los vestidos fueran eternos...



Kim Kardashian causó "daño permanente" al vestido de Marilyn Monroe que usó en la Met Gala 2022 https://t.co/suzzleqaJL pic.twitter.com/TPwIHBlWEi — Rafael Cabrera (@raflescabrera) June 14, 2022

Reacciones ante daño al vestido de Marilyn Monroe utilizado por Kim Kardashian en el MET Gala 2022 https://t.co/5w536r3VqF



Tras revelarse que el famoso vestido de Marilyn Monroe, el cual usó pocos meses antes de morir y cantarle Cumpleaños fe... pic.twitter.com/wTVDSIBlaK — Roberto Cavada (@rcavada) June 15, 2022

