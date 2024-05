Investigaciones en el caso de Valentina Cepeda no avanzan: fiscal se fue de vacaciones

Los hechos que conllevaron el triste deceso de Valentina Cepeda, entrenadora de yoga y estudiante de la Universidad del Atlántico, quien falleció, hace un mes, en la Clínica Porto Azul, en el municipio de Puerto Colombia, a donde fue llevada tras ser hallada, presuntamente, amarrada con los implementos que usaba para practicar yoga, no han podido ser esclarecidos, porque al parecer el Fiscal asignado al caso salió de vacaciones.

Ante estos hechos, familiares y amigos de Valentina salieron a las calles para pedir a la Fiscalía que el presunto caso de feminicidio no quede impune, y que se adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer el fallecimiento de la joven estudiante.

"Es inaceptable que tengamos que estar pasando por todo esto en un caso tan claro. No sé que quieren, que él tipo (su ex novio) llegue y diga: "Sí, yo la maté". ¿Es necesario que diga eso para que halla claridad? La claridad está ahí, pero los ojos ciegos de la Ley se hacen los loquitos, y no prestan atención", aseguró uno de los amigos de Valentina Cepeda, que asistió al plantón realizado a las afuera de la URI de la Fiscalía, en donde opera la Unidad de Muerte.

La petición de sus familiares y amigos, es que la Fiscalía vincule a su ex pareja sentimental, quien al parecer, violentó en multíples oportunidades a Valentina, dejandola con golpes por todo su cuerpo, sin embargo, "las autoridades cuando llegaban solo decían que era un caso de pelea familiar y no podían hacer nada".

De acuerdo a sus familiares, el ex novio de Valentina se encuentra en Santa Marta, "disfrutando de su libertad, pero nosotros estamos acá, reclamando justicia".

Ante este caso, Alejandra Moreno, diputada del Atlántico, aseguró que la Fiscalía no puede permitir que estos casos de feminicidios se continúen dilatando hasta quedar archivados, pues dice que el Departamento van 27 casos de violencia de genero en contra de la mujer y poco han sido los avances en las investigaciones.

"La Unidad de Muerte de la Fiscalía se encuentra de vacaciones, la figura natural debe tener, en la resolución que autoriza las vacaciones, el funcionario que lo reemplazará durante ese tiempo. Esa no es respuesta, señores Fiscalía General de la Nación", manifestó.

Ante el olvido de la justicia, los familiares y amigos de Valentina Cepeda, planean realizar otros plantones en la ciudad, incluyendo la Universidad del Atlántico, para llamar la atención de las autoridades.