Las novedades de ChatGPT 4.0: un nuevo desarrollo en inteligencia artificial

En los últimos días ha surgido un nuevo desarrollo en el ámbito de la inteligencia artificial: ChatGPT. Esta plataforma ha sorprendido a muchos por sus prestaciones y funciones que antes parecían sacadas de la ciencia ficción. Ahora, estas tecnologías están al alcance de todos, lo que plantea desafíos y oportunidades para diversos sectores.

Para hablar sobre estas novedades, Lasse Rouchiainen, reconocido autor y conferencista internacional especializado en inteligencia artificial generativa. Rouchiainen compartió su experiencia en más de 18 países, abordando la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes campos como tecnología, educación, turismo, banca y más.

Durante la entrevista en El Radar, Rouchiainen resaltó que esta actualización de ChatGPT es muy significativa, ya que antes solo los usuarios de pago tenían acceso a ciertas prestaciones. Sin embargo, con esta nueva actualización, todas las funciones están disponibles para todos los usuarios, lo que beneficiará a empresas, empresarios, estudiantes y profesores.

Me parece muy relevante. Quizás uno de los miedos es que, ahora que ya puede hablar, habrá mucha gente joven que deje de hablar con seres humanos y empiece a hablar solo con la IA Dijo Lasse Rouchiainen.

Una de las novedades más destacadas es la capacidad de conversar con ChatGPT. A diferencia de otros asistentes virtuales, esta plataforma ofrece una experiencia cercana a la de una conversación humana, lo que la convierte en una gran herramienta de ayuda. Rouchiainen mencionó que ha utilizado a ChatGPT para recibir consejos antes de sus conferencias y destaca la utilidad de contar con un asistente personalizado.

Publicidad

Sin embargo, es importante tener precauciones y establecer límites en el uso de la inteligencia artificial. Rouchiainen destacó que no debemos perder la comunicación y las habilidades humanas, ya que el exceso de dependencia de los asistentes virtuales puede llevar a la falta de interacción y negociación con otros seres humanos.

En cuanto a las aplicaciones de ChatGPT, Rouchiainen mencionó que son numerosas y tienen un gran potencial en distintos campos. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y la necesidad de valorar las capacidades humanas, como el humor y la capacidad de entender un doble sentido.

Publicidad

"Me parece bien que ayude. Con esto podemos hacer el trabajo repetitivo de forma más rápida. También creo que mucha gente que ahora no consigue trabajo o tiene problemas con su negocio, especialmente los empresarios, se beneficiará mucho. Entonces, me parece muy bien. Sin embargo, parte del conocimiento o del proceso de elaboración de conocimiento todavía está bajo monopolio", resaltó.

Finalmente, ChatGPT representa un avance revolucionario en inteligencia artificial. Aunque plantea desafíos y dilemas éticos, también ofrece grandes oportunidades en diversos campos. Es fundamental establecer límites y valorar las capacidades humanas, manteniendo el equilibrio entre la tecnología y nuestro papel como seres humanos.

Escuche la entrevista completa acá: