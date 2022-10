Don Omar baja de la nube a Anuel AA luego de llamar 'reina del reggaetón' a Karol G

Luego del comentario del cantante Anuel AA sobre la carrera de Ivy Queen y haber llamado como la 'reina del reggaetón' a su novia Karol G por encima de la 'potra', el artista Don Omar no se quedó callado y no dudó en defender a la que considera su amiga.

El reguetonero empezó a recordar la influencia que tuvo Ivy en su carrera y como eso le ayudo en su carrera. Luego, le pidió a Anuel AA que le preguntará a Karol G sobre el punto de vista que ella tenía de su amiga.

“Yo creo, inclusive, que Karol, en sus conversaciones, quizás pueda darte su punto de vista sobre Ivy Queen. Pregúntale si cuando escuchaba sus canciones no las bailaba, pregúntale si cuando la ve no siente la misma emoción que yo”, dijo en un live en Instagram Don Omar.

“No puedo pedirle a nadie que no opine, esto lo hago con mucho respeto. Te quiero mucho y te deseo lo mejor, así como a mi gran amiga, pero no me podía quedar callado”, enfatizó el artista.

"Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la 'reina del reggaetón', los números no mienten" escribió en su historia el puertorriqueño antes de que Don Omar se refiriera a el comentario.

Sin embargo, la 'Diva' no se quedó con los brazos cruzados y escribió un fuerte comentario hacia Anuel AA, en el que lo tildó de “culicagao”.

"¿Será que tengo que recordarte de dónde yo vengo? Anuel, tú no quieres cruzarte con la reina", puntualizó.

