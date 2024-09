Dos villanos llegan a los cines de Colombia en octubre de 2024; esperados hace años

‘Joker’ y ‘Venom’ se preparan para estrenarse en los cines de Colombia este mes de octubre de 2024. Ambas películas son esperadas desde hace años, una por su morbo en torno a los temas de trastorno mental; mientras que el segundo desde su cameo en la última película de Spiderman.

Lo que debe saber de ‘Joker’ y ‘Venom’

‘Joker 2’: la nueva película de DC llegará a Colombia el próximo 3 de octubre. Esta secuela mostrará una faceta nueva del conocido archienemigo de Batman en donde en el Arkham Asylum conocerá al amor de su vida: Harley Quinn.

‘Venom 3’: luego de su cameo en ‘Spiderman: No Way Home’, el popular villano del arácnido reaparece en su propia película en donde se generan dudas si mencionará algo de su breve paso por el UCM o no, además de lo que podría ser el cierre de su trilogía.

Más estrenos que llegarán en octubre de 2024



'Las cuatro hijas' (3 de octubre): dirigida por Kaouther Ben Hania, la cinta narra la vida de Olfa, tunecina y madre de cuatro hijas, que viaja entre luz y oscuridad cuando las dos mayores desaparecen.



'Horrorland' (10 de octubre): un grupo de amigos decide celebrar Halloween en un parque de diversiones, pero terminará siendo una noche apocalíptica de temores y cosas malas en donde los peores miedos verán la luz.



'Pimpinero, sangre y gasolina' (10 de octubre): Juanes debuta como actor en esta cinta que relata los acontecimientos de un grupo de hombres que trafican la gasolina de forma ilegal en la frontera entre Colombia y Venezuela.



'My Hero Academia: Ahora es tu turno' (10 de octubre): Izuku Midoriya, conocida como Deku, tendrá que demostrar si es el sucesor digno de All Might, el mítico héroe del planeta en medio de la guerra que enfrentan con los sucesores de All For One.



'El asesino de juego de citas' (10 de octubre): una joven soltera en busca del amor se dejó cautivar por el encantador soltero número tres en el famoso programa The Dating Game. Rodney Alcalá, con su sonrisa enigmática, parecía el galán perfecto. Pero detrás de esa fachada de amabilidad se escondía un oscuro secreto.



'Criaturas asombrosas' (10 de octubre): en un mundo donde las personas sufren ciertas mutaciones y se convierten en criaturas, François tendrá que salvar a su esposa que también se verá afectada por eso.



'Robot salvaje' (10 de octubre): Roz, un robot inteligente, naufraga en una isla desierta y debe aprender a sobrevivir junto a animales salvajes. Formando un vínculo especial con un ganso huérfano, Roz descubre el significado de la vida y la conexión con la naturaleza.



'Sonríe 2' (17 de octubre): actúa como continuación directa de Smile (2022), basada en el cortometraje Finn Laura Hasn't Slept (2020). Kyle Gallner regresa a su papel de la primera película, uniéndose a un nuevo elenco que incluye a Naomi Scott, Lukas Gage y Rosemarie DeWitt.



'Mascota Jurásica 3' (17 de octubre): dos hermanos harán todo lo posible para salvar un dinosaurio que quedó atrapado en la actualidad, pero muchas personas querrán que el mundo se entere de su existencia.



'Un panda en África' (17 de octubre): un panda viajará desde lejos para salvar a su amiga dragón, pero no estará fácil lograrlo y tendrá que enfrentar varios problemas, retos y situaciones que tendrá que superar.



'Amenaza en el aire' (24 de octubre): en este intenso thriller psicológico, Mark Wahlberg encarna a un piloto que se convierte en el involuntario confidente de una teniente y un peligroso fugitivo durante un vuelo a través de Alaska.



'La leyenda del dragón' (24 de octubre): los dragones son enemigos de los hombres pese que algún fueron aliados, uno quiere lograr su último vuelo y para lograrlo se aliará a una pequeña niña que se volverá en su gran amiga.



los dragones son enemigos de los hombres pese que algún fueron aliados, uno quiere lograr su último vuelo y para lograrlo se aliará a una pequeña niña que se volverá en su gran amiga. ‘El aprendiz’ (24 de octubre): la historia relatará cómo el expresidente de Estados Unidos Donald Trump se convirtió en el magnate multimillonarios, que, poco a poco, “conquistó el mundo”.