El Carnaval de Barranquilla llegó al concierto de Shakira y puso a bailar a Madrid

El Carnaval de Barranquilla cruzó fronteras y llegó hasta Madrid para acompañar a Shakira en una de las noches más especiales de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. Las reinas y los reyes del Carnaval hicieron parte de la apertura del concierto de la artista barranquillera, en una jornada que llevó a la capital española una muestra del folclor, la música y las tradiciones de Colombia.

Salwa Maloff, reina del Carnaval de Barranquilla; Isabela Daes, reina infantil; Abraham Roosevelt Cáceres, Rey Momo, y Pedrito Fandiño, rey infantil, integraron el grupo que llevó los colores y la alegría de la fiesta barranquillera hasta el escenario donde Shakira se presentó este sábado 4 de octubre.

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La presencia de los representantes del Carnaval hizo parte de una muestra cultural que Barranquilla instaló durante los días del evento en Madrid, con la participación de grupos folclóricos y hacedores del Carnaval, quienes se encargaron de enseñar a los asistentes algunos de los ritmos y tradiciones que caracterizan una de las celebraciones más importantes de Colombia.

Los reyes infantiles frente al público de la residencia de Shakira en Madrid. Foto: Suministrada

Una noche de música, carnaval y Shakira

Más de 40.000 personas llegaron al lugar acondicionado en las afueras de Madrid para disfrutar del octavo de los 12 conciertos programados por Shakira en esta ciudad. El espacio, convertido en una gran ciudadela de más de 40 hectáreas, ha recibido a cientos de miles de seguidores que han viajado para acompañar a la artista en su regreso a los escenarios.



En medio de ese ambiente de música, luces y color, los representantes del Carnaval de Barranquilla llevaron parte de la fiesta colombiana al público español. Isabela Daes, además, entregó camisetas del Junior de Barranquilla y manillas alusivas al Carnaval.

La reina infantil aprovechó cada entrega para bailar y explicar algunos detalles de la celebración, convirtiendo la actividad en una oportunidad para mostrar las tradiciones de Barranquilla a personas de diferentes nacionalidades.

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Uno de los momentos más especiales se produjo durante el encuentro con los pequeños integrantes de Ghetto Kids, agrupación ugandesa que alcanzó reconocimiento internacional a través de las redes sociales y que también hizo parte de la presentación de Shakira en Madrid.

Conciertos de Shakira en Madrid. Foto: Suministrada

Los niños habían sido incorporados por la artista a su presentación durante el cierre del Mundial de fútbol de 2026 y fueron invitados nuevamente a acompañarla en esta etapa de su gira.

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Dua Lipa sorprendió al público junto a Shakira

La noche también tuvo uno de sus momentos más comentados cuando Shakira invitó al escenario a Dua Lipa. Las dos artistas interpretaron ‘Antología’, una de las canciones más recordadas de la trayectoria de la colombiana.

La cantante británica sorprendió al público al interpretar la canción en español y aseguró que se trata de una de sus favoritas del repertorio de Shakira. El momento provocó una gran reacción entre los asistentes, que acompañaron la presentación de las dos estrellas.

Dua Lipa en el concierto de Shakira en Madrid interpretando juntas el tema 'Antología' Fotocollage realizado por BluRadio; Captura de pantalla: @Shakira y @wolflatino1312

Mientras tanto, los representantes del Carnaval de Barranquilla continuarán su recorrido internacional. Después de su paso por Madrid, los reyes y su séquito viajarán a Nueva York para participar en el desfile de la colombianidad que se realizará el próximo 12 de octubre.

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De esta manera, la fiesta barranquillera continúa llevando sus tradiciones a otros escenarios del mundo, esta vez de la mano de una de sus principales embajadoras: Shakira.