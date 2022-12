El curioso video de Cristiano Ronaldo que lo hará morir de risa

El crack, Cristiano Ronaldo, publicó en su cuenta de Instagram un curioso video que ha despertado divertidos comentarios e innumerables risas entre los cibernautas. Las imágenes hacen parte de un comercial.



En el video compartido por CR7 se observa al futbolista cuando aparece junto a Christian Busath, un comediante estadounidense, haciendo de entrenador con vestido de baño al borde de una piscina dispuesto a iniciar su clase. El contraste de los cuerpos, los curiosos gestos y los cómicos pasos son algunas de las imágenes que han hecho del clip algo viral. “Learn the secrets to my success at ROCLiveLifeLoud.com”, comentó Cristiano en la foto.



Las imágenes, que tienen más de 13 millones de reproducciones, harían parte del nuevo comercial de Roc, la firma de auriculares que promociona el portugués.