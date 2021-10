Epa Colombia le contó a sus seguidores en Instagram que tuvo que aumentar la seguridad. Esto, luego del episodio que vivió su papá y ante lo polémica que se ha vuelto a través de los años. Además, asegura que quieren hacerle daño.

Epa dice que "el éxito trae consecuencias" y que por ello le tocó tomar medidas drásticas para proteger su vida y la de su familia.

"Aumenté la seguridad a la hora de salir. Más escoltas amigas, es que el éxito trae consecuencias y nada, me siento como más respaldada porque amiga, a mi muchas personas me han querido hacer daño. No entiendo porque si deberían apoyarme, no dañarme", dijo Epa en la red social.

