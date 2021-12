El romántico mensaje de Falcao a su esposa tras cumplir 14 años de estar juntos

El futbolista colombiano Falcao García publicó un emotivo mensaje con varias fotos junto a su esposa conmemorando los 14 años de casado que lleva con su pareja. Sus hijos hicieron parte de la celebración, así se pudo evidenciar en las imágenes.

"14 años de casados y contando. Suerte la mía de conocerte, de tenerte como mi esposa, amiga, confidente, psicóloga, motivadora y todo lo que se pueda ser porque para mi la vida es a tu lado y no la imagino sin ti. Me haces feliz todos los días, aún cuando me sacas de quicio con las cosas de ustedes las mujeres, pero he aprendido con el paso de tiempo a decidir amar cuál sea la situación. Suerte la mía de que Dios te haya puesto en mi camino y lo más emocionante de todo es que lo mejor está por venir. Te amo", escribió Falcao en su cuenta de Instagram.

La pareja se tomó fotos 14 años después de haber contraído matrimonio. A su vez se vieron pancartas con mensajes de felicitación de sus hijos escritos a mano.

Vea aquí la publicación:

