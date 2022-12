El video por el que llaman “presumida” a la hermana de James

Esta semana, Juana Valentina Rodríguez, hermana de James, dio de qué hablar con su más reciente video, en el que mostró cómo quería deshacerse de una gran cantidad de ropa que guarda en su armario y, según reveló, su valor alcanza los 15 millones de pesos.

Para su publicación de esta semana invitó a ‘Adita’, quien trabaja en su casa hace cuatro años.

“Como Adita sabe dónde está mi ropa va a estar ayudándome porque si no yo me vuelo un caos, yo no sé dónde está nada”, dice antes de empezar a sacar varias prendas y a explicar por qué le cuesta desprenderse de ellas.

En la mayor parte del video cuenta anécdotas sobre por qué se apega a la ropa, sea por recuerdos de viajes o porque son de sus diseñadores favoritos, incluso, muestra vestidos que no se ha puesto nunca. Este tipo de comentarios fueron los que resultaron molestos para muchos, quienes la llamaron presumida y calificaron este contenido como “vacío”.

“Acumulo cosas más por los recuerdos que porque me las ponga o no”, afirma.

El video tiene miles de reproducciones y bastantes reacciones en contra de la actitud de la youtuber.

“Disfruta tus lujos y millones pero no lo divulgues”, “me parece una falta de respeto para tus fans y acá hay miles de niñas que te siguen y no tienen nada”, fueron algunos de los comentarios.

