Eliminaron a Sydney Sweeney del 'Diablo Viste a la Moda 2' por insólita razón

A pocos días del estreno del 'Diablo Viste a la Moda 2' a nivel mundial, una noticia en torno a la producción de esta cinta ha dado de qué hablar y que tendría sorprendidas a varios fans, de acuerdo a información revelada por medios en Estados Unidos.

Según el portal Page Six, de entretenimiento, conocieron de primera mano del equipo de producción de la cinta que se tomó la "decisión radical" de eliminar una escena en donde supuestamente hacía un cameo la actriz Sydney Sweeney tras un detalle que notó el director en la fase de edición.

Sydney Sweeney // Foto: AFP

Por esto eliminaron a Sydney Sweeney del 'Diablo Viste a la Moda'

El director al ver todo el plano y la secuencia notó que la inclusión de la actriz era demasiado forzada, lo cual sentía que perdía peso en la cinta su aparición, en especial porque interpretaba ningún personaje, sino a sí misma y vio como poco profunda su aparición por lo que decidió sacarla.

"Según se informa, al llegar a la oficina, el trío se habría encontrado con el personaje de Blunt vistiendo a Sweeney, quien era una de las clientas famosas de Charlton y se interpretaba a sí misma en la breve escena. Sin embargo, la fuente le dijo a EW que la escena de Sweeney, de aproximadamente tres minutos, no encajaba con la secuencia que estaban planeando", explicaron.



La noticia tomó por sorpresa a los fans, en especial por enterarse que la actriz iba a estar inicialmente en la cinta y algunos se han preguntado qué tal hubiese sido esta inclusión en el filme final.