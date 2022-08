Elvis Crespo reaccionó al inocultable parecido del video de 'Neverita' con 'Suavemente'

Bad Bunny, el artista puertorriqueño del momento es noticia nuevamente y esta vez por el último video de su canción 'Neverita' del álbum 'Un verano sin ti'. El artista copió el video de Elvis Crespo 'Suavemente'; el cantante igualó los colores, la ropa e incluso el baile del clip original.

Horas después de la publicación del video Elvis Crespo habló de lo parecido con el suyo de 'Suavemente'.

"Ayer me entero de que Benito saca una canción de su álbum ‘Un verano sin ti’, que se llama ‘Neverita’ y la canción utilizó visuales inspirados en el video de ‘Suavemente’. La verdad es que me gusto muchísimo. Me encanta ver a Bad Bunny en el mambo, en el personaje”, manifestó el artista.

Crespo se sintió honrado por el tributo de Bad Bunny y aseguró que es genial que un artista del momento tenga el valor de recordar su música. Además, el artista expresó que "humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo".

Miles de usuario trataron de 'copia' el clip de Bad Bunny y algunos criticaron al artistas por ser "poco original". Sin embargo, los seguidores del cantante lo felicitaron por resaltar el talento de sus colegas y hacer ese tipo de tributos.

La canción de Bad Bunny es una sensación en redes sociales. Tan solo lleva 2 días de ser publicada y ya supera 9 millones de reproducciones. Además, los seguidores del 'Conejo Malo' se sienten orgullosos por el talento del puertorriqueño.

"Mi parte favorita fue el sol"; "Suavemente estará siempre en nuestros corazones"; "Nadie en el mundo se esperaba un vídeo así, un homenaje a la leyenda Elvis Crespo eso es lo que hace a Bad Bunny grande siempre sorprendiendo al mundo"; "Bad Bunny es la definicion perfecta de "Que nunca sepan tu siguiente movimiento", son algunos de los comentarios en el video oficial.

