Epa Colombia hará promociones en el Día sin IVA y con las ganancias se comprará un penthouse

La empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, contó en sus redes el regalo que les hará a sus seguidores por el Día sin IVA. Además la influencer aseguró que con las ganancias de las ventas que logré durante este día, se piensa comprar un penthouse y para eso le faltan cerca de 500 millones de pesos para poder adquirirlo.

“Amiga, yo me voy a comprar un penthouse. Solamente me hacen falta 500 millones, entonces el día sin IVA va a ser una locura porque voy a tener para mi penthouse. Voy a subir un video para inspirarte, no por visajosa”, dijo Epa Colombia en su red social.

Además de eso, la empresaria compartió a los usuarios cuáles serían esos descuentos que implementaría por esos días.

“El combo relámpago te lo voy a dejar a 110.000 pesos. El día sin IVA voy a vender el litro de keratina en 260.000 pesos. Te voy a vender la biotina, las gomitas, en 50.000. ¿Qué más promoción te hago el día sin IVA, amiga?”, indicó en su red social.

Esto generó varios comentarios entre sus seguidores. Muchos la felicitaron por ser tan emprendedora y otros la cuestionaron sobre cómo hará para conseguir todo ese dinero en un día.