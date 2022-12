Esperanza Gómez arremete contra Instagram por cerrar su cuenta

Instagram cerró la cuenta de la actriz de contenidos para adultos Esperanza Gómez, por considerar que infringía los términos de uso de la red social.



Ella, cansada de pedir explicaciones a la compañía, decidió abrir otra, según dijo en BLU Radio.



“Cuando yo había publicado fotos de contenido un poquito pasado de tono me mandaron razón que si lo volvía a hacer me cancelaban la cuenta. En esta ocasión, nunca me dijeron nada. Simplemente me despierto, voy a publicar y no puedo”, dijo.



Manifestó que en realidad la red social canceló su cuenta no por el contenido de sus fotos, sino por la descripción de las mismas.



“Escibir sensual y erótico no es nada pornográfico. Me pueden cerrar la cuenta, pero no ve doy por vencida”, dijo.



La nueva cuenta de Esperanza Gómez en Instagram es: @esperanzagomezplus



