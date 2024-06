Estrenos musicales: Dua Lipa, Ozuna y Camilla Cabello, los más destacados de la semana

Llegan los estrenos musicales de la semana cargados de nuevos ritmos, letras y canciones. Por supuesto, los artistas nacionales no son ajenos a esta tendencia para impulsar aún más la industria en el ámbito internacional.

Diversos géneros se dieron lugar en la lista para conocer nuevas formas de ver la música, algunos de estos aun poniendo sus primeros pasos en lo que esperan sea una extensa carrera. Como otros con un extenso recorrido detrás.

Estrenos musicales de la semana

'Radical Optimism' de Dua Lipa: la artista británica sorprendió a todos al estrenar la versión extendida de su más reciente álbum. A diferencia de la primera entrega, esta tiene una forma más profunda de ver ciertas composiciones en las canciones, que, según ella, llevarán a sus fans a verlo de forma diferente.

'Razones' de Anuel AA y Ozuna: este nuevo sencillo trae de nuevo los ritmos del reguetón que se popularizaron entre 2017 y 2019. Ambos artistas se complementan para hablar de una mujer que no es la misma y en el aire hay un amor que, poco a poco, se está apagando a como era en un comienzo que se conocieron.

'C.XOXO' de Camila Cabello: 'He Knows' y ' I Luv It', los dos más reciente sencillo de Camila Cabello son las propuestas que mostrará de su próximo álbum 'C, XOXO, que, según ella, será una reconexión con sus raíces latinas. La producción será llena de grandes ritmos y letras que serán del gusto de todos sus fánaticos.

'Keep me Fed' de The Warning: con la entrega de estas 12 canciones, la banda da vida a estilo de rock clásico americano. Pero será la voz de Daniela Villareal la que le dé un toque especial a estos temas que, por supuesto, apuntan a volverse de los favoritos del amante del género por los diversos ritmos que maneja.

'Así lo quiere Dios' de Omar Geles y Daniel Geles: el hijo del cantante vallenato lanzó esta canción como dedicatoria de la pérdida que lamentó todo un país. Una canción llena de amor, cariño y tristeza de un dúo de amor familiar que quedará en recuerdos, con mucho amor su hijo recuerda el estilo clásico de Omar Geles.

'Tu Boca' de Beéle y Wisin: el artista colombiano sorprende con esta colaboración que trae memorias del ritmo del reguetón clásico. Una historia de amor que se relata de un beso que podría cambiar todo, sin duda, el estilo de Wisin le da un toque especial a la canción al transmitir diversos sentimientos en su composición.

'Fecha vencida' de Kamm: con un toque de regional mexicano y su estilo colombiano, el artista envuelve en una melodía que le canta al desamor. Su ritmo pegajoso apunta a un éxito internacional al manejar un ritmo no solo para brindar, sino para recordar al lado de amigos ese amor que no cumplió.

'Pedacito de playa' de Fonseca: un pegajoso merengue con los toques del sabor de República Dominicana. El colombiano produce este tema para poner a bailar a todos sus seguidores en una historia de amor al sabor de la playa y el amor, para recordar con cariño lo que, tal vez, tuvo que llegar al final por diferencias.

'Dios te cuide' de Manuel Turizo: el colombiano trae una canción innovador en su estilo musical. Para hablarle a un amor que se va con un base de corrido mexicano para entregar todo el cariño que hay por una persona que no valoró del todo, pero que, de todas formas, espera todo salga lo mejor en su vida.

'Clap' de Maldy: el puertorriqueño estrena esta canción llena de estilo clásico del reguetón para poner a bailar a cualquiera durante la noche. Busca ser un himno de verano para que suene en las principales discotecas y, por supuesto, tenga un lugar en las listas de reproducción.

'Repetiría todo' de Lika Nova: la banda bogotana crea un álbum dedicado al amor y a los enigmas del corazón durante una relación. "Para mirar atrás y aceptar tanto lo bueno como lo malo, bajo la premisa de que cada paso nos ha traído a donde estamos, y que a eso vale la pena celebrarlo", dijeron.

'Le falta la forty' de Andy Rivera y Pirlo: la unión de los dos cantantes colombia dan vida a una canción tipo tap con mezcla de urbano, al mejor estilo del cantante vallecaucano. Las rimas son protagonistas y un ritmo lento mantiene una canción perfecta para bailar en una discoteca con alguien especial.

'Un hombre limpio' de Karen Lizarazo y Juanda Caribe: estas dos voces del vallenato se unen para darle vida a un sencillo con todo el sabor del Caribe colombiano. Cuenta la historia de un hombre que, a pesar de no tener dinero, lucha por conquistar el corazón de la mujer que ama.

'Down' de Las Villas: estas mellizas colombianas vuelven a sorprender a darle un ritmo diferente a 'Down', el clásico de RKM y Ken-Y. Pero esta vez un ritmo con más pasión en la profundidad de la letra. “Queríamos destacar vocalmente en un género que no se caracteriza por ello, y las melodías de

Down se prestaban para hacerlo", dijeron.

'Momentos' de Hanna Levy: una canción hecha por la artista peruana para empoderar a la mujer que, según ella, usa sus letras para inspirar a sus seguidores. Un tema que se volvió viral en redes sociales por el amor que la propia artista puso en esta composición, de la cual siente orgullosa y feliz por el resultado final.

'Las Babies' de Gotay y Jordan 23: una melodía irresistible y un ritmo contagioso que te incita a mover el cuerpo al instante. Su sonido fresco y moderno la convierte en la canción perfecta para animar cualquier fiesta o evento.

'Loca' de Kevin Roldán: regresa el artista colombiano con esta canción para dedicar a esa persona especial, pese a las diferencias o peleas que puedan llegar a darse. El ritmo es pegajoso y mantiene las características palabras de Roldán en sus canciones para el romance urbano.

'Perreo exotic' de Dani Torres: el 'perreo' llega de nuevo con la artista colombiana que pone una canción perfecta para la discoteca. La historia trata de una relación que no puede aguantar ese deseo de estar juntos. Una canción llena de pasión y con ritmos al mejor estilo urbano mundial que hay a nivel mundial.

'El cielo te mandó para mí' de Ha*Ash: na balada íntima y personal: "El Cielo Te Mandó para Mí". Un tema que recuerda la esencia de este dúo, con sus voces armoniosas y letras cargadas de sentimiento. Las hermanas Hanna y Ashley, mejor conocidas como Ha*Ash, viven un 2024 lleno de éxitos.

'Debut' de KATSEYE: este grupo de mujeres intercambian líneas sin problemas, revelando su destreza vocal y personalidades individuales, en el himno pop vibrante y rítmico. Su estilo es diferencial y tiene ese ritmo del pop de comienzo de los 2000s apuntando a crear temas exitosos en el corto plazo.

'La máquina de hacer cagadas' de 2 minutos: se cumplen 35 años y que mejor que celebrar con un álbum lleno de temas de ska y rock en español, además con participación estelar de varias artistas importantes en el género en toda Latinoamérica, como es el caso de Trueno, el argentino que es un hit internacional.

'Doritos' de Gualpa: al igual que el popular aperitivo, el artista encontró una mujer que le pareció igual de "deliciosa" que los doritos. Por eso el nombre. La canción tiene un ritmo lento y capaz de dedicar a esa persona especial, claro, sin temor al rechazo.

'Afligida' de Rossana: ema que habla sobre la doble traición que recibe una persona al ser engañada por su pareja con alguien cercano a la relación. La artista ecuatoriana sigue apostando por los ritmos romántico en el género popular buscando ser más parte de la vida de sus fans.

'Si me dejas' de J1 e Ivonne Montero: esta bachata fue creada para Prince Royce, pero terminó siendo un tema que J1 aprovechó para hablar de un amor que tiene intención de irse. "Creo que hace falta este tipo de letras que le apuestan al romanticismo, lo que nos hace como seres humanos maravillosos es el amor", dijo Ivonne.

'Deja Vu' de Christian Meier: una canción que inspira a volver a "ese lugar feliz". Una letra que transporta al pasado en donde las cosas estaban bien, o eso parecía. No se trata de una persona ni un lugar, sino aquello que algún día inspiró el corazón.

'Otra vez' de Buxxi y Thabuu: la canción sumerge en la emotiva historia de un amor que ha resurgido, un sentimiento profundo que anhela un reencuentro con esa persona especial que ha marcado el corazón. Cada verso vibra con la intensidad de un amor que no se ha rendido, que busca superar cualquier obstáculo.

'Aura' de Brytiago, Jay Wheeler e iZaak: se presenta como una fusión explosiva de melodía y ritmo, donde la sensualidad se mezcla con la energía para crear una experiencia auditiva única. Desde el primer instante, atrapa con su introducción sensual, preparando el terreno para los versos llenos de energía.

'Twinkle' de Kelsie Kimberlin: la artista ucraniana crea un himno perfecto para el Mes del Orgullo, buscando narrar la historia de que no hay límites ni diferencias sociales. "Podemos derribar los muros de la ignorancia, el miedo y los prejuicios para que cada ser humano pueda vivir su máximo potencial con dignidad y respeto", dijo.

'MDR' de Dimewest y Conep: una narrativa sin filtros de la oscuridad que hay en el urbano. Un ritmo pegajoso de un viaje sobre el mar de dos personas que imponen su estilo y ritmo ante los "falsos" malotes.

'Blackout' de Dainy: canción fusiona sonidos tropicales y el característico beat del reggaetón que promete poner a bailar a más de uno y convertirse en el próximo éxito del verano.