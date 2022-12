Fotos: La fantástica muestra artística de Mickey Mouse en Nueva York

para exhibir la obra de Keith Haring. El dibujo de Haring,está acompañado de una variedad de fotos originales del artista cuidadosamente seleccionadas,

así como algunas de sus obras más famosas de Mickey Mouse capturadas por su amigo cercano, el fotógrafo Tseng Kwong Chi, a lo largo de su carrera en la década de 1980.

La obra también se exhibe junto a instalaciones de más de 20 artistas contemporáneos, entre ellos Daniel Arsham y Katherine Bernhardt, para celebrar el 90 aniversario del ratón más famoso de todos los tiempos.

Disney inauguró este jueves la muestra “ Mickey: The True Original Exhibition ” en el Meatpacking District de la ciudad de Nueva York. La muestra se realiza en la misma ciudad en que Mickey hizo su debut en la pantalla grande con Steamboat Willie el 18 de noviembre de 1928 en el Colony Theatre.

Visitantes de todo el mundo podrán ver la instalación temporal envolvente de 1500 metros cuadrados con obras de arte originales curadas con dedicación, coloridos espacios para tomar fotos y una nueva línea de productos conmemorativos.

Mickey Mouse hace un viaje a través del arte contemporáneo e histórico

Las obras originales e históricas se presentan en más de una docena de salas temáticas, todas cuidadosamente curadas y diseñadas para resaltar un capítulo diferente de la historia de Mickey Mouse.

Durante la experiencia, los visitantes descubrirán momentos dignos de fotografiar, tales como una réplica del barco de Steamboat Willie, escenas envolventes en blanco y negro de los clásicos cortos animados, una reinterpretación transformadora de The Sorcerer’s Apprentice de la obra maestra de Walt Disney Fantasia y una recreación del set de All New Mickey Mouse Club, de 1990.

Los detalles de la muestra incluyen:



● ¡Hola, Mickey!: Presenta las numerosas facetas de Mickey, incluida su divertida personalidad. Artistas destacados: Katherine Bernhardt,Ariana Papademetropoulos y Michael Bosanko.

● Diseño icónico: Muestra a Mickey, un personaje que puede reconocerse al instante, de una forma completamente nueva. Artista destacado: Daniel Arsham.

● En blanco y negro: Un mundo enteramente en blanco y negro en el que las tiras cómicas y los cortometrajes animados de Mickey cobran vida. Artista destacado: Brian Roettinger.

● Ink & Paint: Rinde homenaje al equipo de artistas y coloristas del legendario departamento de Ink & Paint de Disney e incluye fotos del libro “Ink & Paint: The Women of Walt”.

● Una explosión de colores: Una sala de color vívido y brillante en homenaje al aclamado debut tecnicolor de Mickey en el corto The Band Concert. Artistas destacados: London Kaye, Michael John Kelly, Amanda Ross-Ho y los artistas de Disney Stacey Aoyama y John Quinn.

● A la manera del hechicero: Transportará a los visitantes al mágico mundo de la obra maestra de Walt Disney y primer largometraje de Mickey, Fantasia. Artista destacado: Oliver Clegg.

● El club de Mickey Mouse: Celebra el legado de más de 60 años de la serie de televisión The Mickey Mouse Club. Artista destacado:Brian Bress.

● Inspiración original: Muestra cómo Mickey inspiró a diferentes artistas de todas partes del mundo a recrear, reinterpretar y reimaginar a este personaje. Artistas destacados: Keith Haring, Tseng Kwong Chi, James Jean, Keiichi Tanaami, Tanya Aguiniga, PEACEMINUSONE, Javier Sanchez Medina, Tetsuya Nomura y Oliver Payne.

● La colección: Refleja cómo obras de arte tangibles y funcionales llevan a Mickey a la vida cotidiana de los fans. Artistas destacados:Darren Romanelli, también conocido como DRx, y Shinique Smith.

● La caverna cósmica temática de Mickey Mouse de Kenny Scharf estará abierta al público en la tienda “Mickey’s Maker Shop”. No se requieren entradas a la exhibición para ingresar.

Con la ayuda de Google Home, los visitantes pueden unirse a un programa de juegos especial con Mickey Mouse y sus amigos. Luego del lanzamiento de la edición del 90 aniversario de Mickey Mouse de los auriculares inalámbricos Beats Solo3, Beats seguirá celebrando a Mickey y su influencia en la música con estaciones de música y una galería de fotos en la sala de espera de la muestra. Por último, la heladería familiar basada en Brooklyn “Ample Hills Creamery” compartirá gratis bolas de helado con sabor a pastel de cumpleaños de su colección “Disney Mickey Mouse”.

Sobre “Mickey: The True Original Exhibition”

La muestra se presenta del 8 de noviembre de 2018 al 10 de febrero de 2019. Estará abierta de martes a domingos, de 10 a. m. a 8 p. m., en el número 60 de la 10ma avenida en Nueva York.

Las entradas pueden obtenerse por USD 38 por persona en Disney.com/MickeyTrueOriginal .

