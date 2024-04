Gamboa se podría ir del Desafío XX: no compitió y esto le dijo a sus compañeros

En el Desafío XX, esta noche se llevó a cabo el Desafío de sentencia y servicio. Al momento de que los participantes llegaran a la pista de juego, 'Gamboa', del equipo Omega, llegó en brazos de dos de sus compañeros.

Inmediatamente, la presentadora Andrea Serna le preguntó a Gamboa por qué ella no portaba el uniforme, a lo que la participante le contesta: ''No puedo competir, estoy enferma''. De inmediato Andrea le dice que ella no ha recibido un reporte médico donde se confirme esto y que, por lo tanto, ella debía competir en esta prueba.

Sin embargo, Gamboa sigue hablando y explica que presenta un vértigo severo y que si desarrolla la prueba este síntoma avanzará.

Por otro lado, Andrea Serna le aclaró a Gamboa que para esta prueba las instrucciones eran claras y que se necesitaba de dos hombres y dos mujeres, para poder desarrollar dicha competencia. Si no se cumplía el requisito, el equipo quedaría fuera de esta prueba.

Al parecer, antes de salir de la casa, el equipo había hablado de lo que podía suceder. Por esto, al escuchar lo que dijo la presentadora, el equipo Omega manifestó por medio de 'Gaspar' que si su compañera no estaba en condiciones de salud para poder concursar, que ellos iban a afrontar las consecuencias y que asumían quedar por fuera.

Dicho esto, el equipo fue enviado a casa, para que esperaran la respuesta después de la decisión que habían tomado por querer ayudar a Gamboa al no poder participar por su estado de salud.

Al llegar a la casa y encontrarse con sus otros compañeros, 'Campanita' expresó su inconformidad por la decisión que sin duda los ponía a todos en riesgo.

Desafío de Sentencia y Servicios

En esta prueba, los participantes tuvieron que pasar por los tubos que los llevaban a una piscina. Al llegar allí, encontraron un túnel bajo el agua por el que tuvieron que atravesar. Luego, escalaron por un muro y descendieron a través de una rampa que los condujo a una pileta honda.

Los equipos subieron por una plataforma donde liberaron la boleadora del color que los representa a cada uno y tuvieron que regresar por la misma ruta hasta la rampa. Desde este punto, lanzaron el objeto a una estructura y, una vez enlazada, volvieron al inicio para hacer el relevo con sus colegas.

Beta fue el equipo ganador de la noche, seguido por Gamma. Alpha tuvo algunos inconvenientes, uno de sus participantes se desgarró el brazo al hacer un gran esfuerzo y terminó llorando en mitad de la arena.