Grabó su propio accidente mientras manejaba y cantaba

Por fortuna, el hecho no fue grave y fue el mismo joven quien compartió las imágenes en las redes sociales.



"Viajo durante 3 o 4 horas, y me gusta cantar porque es una forma de pasar el tiempo. En ese momento estaba practicando una voz de tipo nasal con una canción de Casting Crowns. Estaba pendiente de la carretera y no vi nada preocupante" comentó Travis Carpenter.



"Simplemente, el vehículo patinó por la intensa lluvia. Se deslizó a un lado y luego completamente hacia atrás, momento en el que salió fuera de la carretera y quedó en una colina. No me hice ningún rasguño y el coche tampoco tuvo daños mecánicos, solo en la carrocería", agregó.