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Blu Radio  / Entretenimiento  / Hamilton y Sech invitan a enamorarse y bailar al ritmo de “Arroz con Huevo”

Hamilton y Sech invitan a enamorarse y bailar al ritmo de “Arroz con Huevo”

La letra transita entre la atracción, los besos y las ganas de prolongar los momentos junto a alguien especial.

Sech y Hamilton.jpg
Sech y Hamilton //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 5 de nov, 2026

El artista cartagenero Hamilton, conocido como el AfroRockStar, presenta “Arroz con Huevo”, una colaboración con la superestrella panameña SECH que promete conquistar al público con una mezcla de romanticismo, sonidos caribeños y ritmos urbanos.

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Lanzado el 5 de noviembre de 2026, el sencillo fusiona Afrobeats y elementos del Kompa en una propuesta musical que conecta las raíces afrocaribeñas de ambos artistas. Inspirada en uno de los platos más tradicionales y populares de Colombia, la canción utiliza el arroz con huevo como una metáfora de esas cosas sencillas, irresistibles y que siempre provocan volver.

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La letra transita entre la atracción, los besos y las ganas de prolongar los momentos junto a alguien especial. “Quédate otro ratico aquí, que cerquita se siente rico”, cantan Hamilton y SECH en un coro que resume la esencia de esta colaboración: una invitación a disfrutar el amor sin afanes, mientras el ritmo pone el ambiente para bailar.

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Sech y Hamilton //
Foto: suministrada

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Una conexión musical con raíces caribeñas

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Más allá de la unión de dos figuras del género urbano, “Arroz con Huevo” representa el encuentro de dos artistas afrodescendientes latinoamericanos que comparten una herencia cultural marcada por los sonidos del Caribe. Desde Cartagena y Panamá, respectivamente, Hamilton y SECH llevan esa identidad a una producción que combina sus estilos y amplía el alcance de sus propuestas musicales.

Un momento clave para Hamilton

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El lanzamiento representa uno de los proyectos más importantes del año para Hamilton, quien atraviesa una etapa de crecimiento en su carrera. Recientemente fue seleccionado en Forbes Colombia 30 Under 30, participó en YouTube Foundry 2026 y acompañó a Ryan Castro como opening act durante su gira por Estados Unidos.

Con esta colaboración, el Peladito de CTG continúa proyectando su identidad musical hacia nuevas audiencias. “Arroz con Huevo” llega como una canción para dedicar, bailar y repetir, demostrando que las raíces caribeñas también tienen espacio para conquistar la escena urbana internacional.

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