Lujo, conquista y reggaetón: Blessd estrena su esperado sencillo “Window Shopper”

Después de generar expectativa entre sus seguidores, Blessd presenta oficialmente “Window Shopper”, un nuevo sencillo de reggaetón producido por SOG que combina seducción, lujo y referencias a la cultura urbana de Nueva York. La canción, que durante un tiempo fue una de las más solicitadas por sus fanáticos, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

En esta nueva apuesta musical, el artista paisa construye una historia de conquista en la que el deseo de impresionar se mezcla con una estética de ostentación. Marcas como Bottega Veneta, Balenciaga y Christian Dior, además de automóviles exclusivos y paseos en yate, hacen parte del universo que inspira la canción.

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El título también establece un guiño a “Window Shopper”, uno de los temas reconocidos de 50 Cent, cuya influencia se conecta con las referencias neoyorquinas que Blessd incorpora a su propio estilo y propuesta urbana.

Blessd // Foto: suministrada

Un videoclip grabado en Ciudad de México

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El lanzamiento llega acompañado de un video oficial grabado el pasado 22 de octubre durante la visita del cantante a Ciudad de México. La producción audiovisual incluye escenarios emblemáticos de la capital mexicana, como El Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, que aportan identidad visual a esta nueva etapa musical.

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“Window Shopper” también reafirma la conexión creativa entre Blessd y el productor SOG, con quien ha desarrollado canciones como “El Mensaje” e “Instagram”. A esta alianza se suma “Ojos Azules”, colaboración con Peso Pluma que también contó con la producción de SOG.

Un año de grandes proyectos y escenarios internacionales

El estreno llega después de un 2026 de importantes movimientos para Blessd. El artista presentó los álbumes EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO y EL PEOR HOMBRE DEL MUNDO. Este último lideró el Top Albums Debut Global de Spotify y ubicó 12 canciones simultáneamente en el Colombia Hot 100 de Billboard.

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Además, culminó su gira EL PEOR HOMBRE DEL MUNDO TOUR, que incluyó una presentación con entradas agotadas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y cerró el 4 de noviembre en Buenos Aires. Ahora, el cantante prepara nuevos anuncios sobre sus presentaciones para 2027.