Así será el Festival Estéreo Picnic 2027 por días: confirman el cartel oficial

Empieza la cuenta regresiva para el Festival Estéreo Picnic 2027, que, una vez más, reunirá a artistas locales a internacionales durante tres días en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, esta vez el 19, 20 y 21 de marzo en una mezcla de rock, el pop, el hip hop, la música electrónica, el reguetón y los sonidos alternativos se encontrarán en una nueva edición de un mundo distinto.
“El rock, el pop, el hip hop, la música electrónica, el reguetón y los sonidos alternativos se encontrarán en una nueva edición de un mundo distinto, con un cartel que reúne artistas de distintas generaciones, géneros y escenas musicales a lo largo de las tres jornadas del Festival”, expresaron desde la organización.
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Los headliners de esta edición: Charli XCX, Arcángel y Travis Scott ya conocieron sus fechas y serán el 19, 20 y 21 de marzo, respectivamente, que estarán el escenario principal del parque.
Cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2027
Viernes 19 de Marzo
Headliners (Artistas principales)
- Charli XCX
- The Neighbourhood
- The Prodigy
Actos secundarios destacados
- Fontaines D.C.
- Marlon Hoffstadt
- Malcolm Todd
- Raye
- The Avalanches
- Adéla
- Boys Noize
- Tiga
- Lola Indigo
- Boy Harsher
- La Ramona
Escenario alternativo y emergentes
- Depresión Sonora · Die Spitz · Mind Enterprises · Violet Grohl · Amanda Mussi · Estamos Perdidos · ANNĒ · Annasofia · Encarta 98 · lila sky · Gotshell · Jack Vargas · b444dlove · Luz No Estrella
Sábado 20 de Marzo
Headliners (Artistas principales)
- Arcángel
- Avenged Sevenfold
- Rawayana
Actos secundarios destacados
- Amelie Lens
- Khruangbin
- The War on Drugs
- Nina Kraviz
- Kasabian
- Patrick Topping
- XXXXXXX (por anunciar)
- Mitú
- Él Mató a un Policía Motorizado
Escenario alternativo y emergentes
- Luch · Chuwi · Winona Riders · Amaia · Young Cister · Nohaaddana · Pepo · Lady Arias · A. Chal · DeGlorian · ZUKO OMG · Keke Minowa · Conjunto Media Luna · María Manuela
Domingo 21 de Marzo
Headliners (Artistas principales)
- Travis Scott
- David Guetta
- Milo J
- SOMBR
Actos secundarios destacados
- Cage the Elephant
- Lola Young
- Four Tet
- Slayyyter
- TOMORA
- Bicep
- Leon Bridges
- Angine de Poitrine
- Sammy Virji
- TOPBOY
- Ninajirachi
Escenario alternativo y emergentes
- Midnight Generation · Nicola Cruz (DJ Set) · Snow Strippers · Austin TV · Vic Deal · Astro · Emyl Rusev · Verraco & Lechuga Zafiro · Ela Conem · Selva Volcán · Entrañas · N020 (2AT x Nixss) · Siete Catorce