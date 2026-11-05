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Así será el Festival Estéreo Picnic 2027 por días: confirman el cartel oficial

El Festival Estéreo Picnic se llevará a cabo el 19, 20 y 21 de marzo de 2027. Cada día se presentan artistas diferentes de todo tipo de géneros.

Festival Estéreo Picnic 2027.jpg
Festival Estéreo Picnic 2027 //
Foto: Páramo Presenta
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

Empieza la cuenta regresiva para el Festival Estéreo Picnic 2027, que, una vez más, reunirá a artistas locales a internacionales durante tres días en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, esta vez el 19, 20 y 21 de marzo en una mezcla de rock, el pop, el hip hop, la música electrónica, el reguetón y los sonidos alternativos se encontrarán en una nueva edición de un mundo distinto.

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“El rock, el pop, el hip hop, la música electrónica, el reguetón y los sonidos alternativos se encontrarán en una nueva edición de un mundo distinto, con un cartel que reúne artistas de distintas generaciones, géneros y escenas musicales a lo largo de las tres jornadas del Festival”, expresaron desde la organización.

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Los headliners de esta edición: Charli XCX, Arcángel y Travis Scott ya conocieron sus fechas y serán el 19, 20 y 21 de marzo, respectivamente, que estarán el escenario principal del parque.

Festival Estéreo Picnic 2026
Festival Estéreo Picnic 2026 //
Foto: Páramo Presenta

Cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2027

Viernes 19 de Marzo

  • Headliners (Artistas principales)

    • Charli XCX
    • The Neighbourhood
    • The Prodigy

  • Actos secundarios destacados

    • Fontaines D.C.
    • Marlon Hoffstadt
    • Malcolm Todd
    • Raye
    • The Avalanches
    • Adéla
    • Boys Noize
    • Tiga
    • Lola Indigo
    • Boy Harsher
    • La Ramona

  • Escenario alternativo y emergentes

    • Depresión Sonora · Die Spitz · Mind Enterprises · Violet Grohl · Amanda Mussi · Estamos Perdidos · ANNĒ · Annasofia · Encarta 98 · lila sky · Gotshell · Jack Vargas · b444dlove · Luz No Estrella

Sábado 20 de Marzo

  • Headliners (Artistas principales)

    • Arcángel
    • Avenged Sevenfold
    • Rawayana

  • Actos secundarios destacados

    • Amelie Lens
    • Khruangbin
    • The War on Drugs
    • Nina Kraviz
    • Kasabian
    • Patrick Topping
    • XXXXXXX (por anunciar)
    • Mitú
    • Él Mató a un Policía Motorizado

  • Escenario alternativo y emergentes

    • Luch · Chuwi · Winona Riders · Amaia · Young Cister · Nohaaddana · Pepo · Lady Arias · A. Chal · DeGlorian · ZUKO OMG · Keke Minowa · Conjunto Media Luna · María Manuela

Domingo 21 de Marzo

  • Headliners (Artistas principales)

    • Travis Scott
    • David Guetta
    • Milo J
    • SOMBR

  • Actos secundarios destacados

    • Cage the Elephant
    • Lola Young
    • Four Tet
    • Slayyyter
    • TOMORA
    • Bicep
    • Leon Bridges
    • Angine de Poitrine
    • Sammy Virji
    • TOPBOY
    • Ninajirachi

  • Escenario alternativo y emergentes

    • Midnight Generation · Nicola Cruz (DJ Set) · Snow Strippers · Austin TV · Vic Deal · Astro · Emyl Rusev · Verraco & Lechuga Zafiro · Ela Conem · Selva Volcán · Entrañas · N020 (2AT x Nixss) · Siete Catorce
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