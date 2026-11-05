Así será el Festival Estéreo Picnic 2027 por días: confirman el cartel oficial

Empieza la cuenta regresiva para el Festival Estéreo Picnic 2027, que, una vez más, reunirá a artistas locales a internacionales durante tres días en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, esta vez el 19, 20 y 21 de marzo en una mezcla de rock, el pop, el hip hop, la música electrónica, el reguetón y los sonidos alternativos se encontrarán en una nueva edición de un mundo distinto.

“El rock, el pop, el hip hop, la música electrónica, el reguetón y los sonidos alternativos se encontrarán en una nueva edición de un mundo distinto, con un cartel que reúne artistas de distintas generaciones, géneros y escenas musicales a lo largo de las tres jornadas del Festival”, expresaron desde la organización.

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Los headliners de esta edición: Charli XCX, Arcángel y Travis Scott ya conocieron sus fechas y serán el 19, 20 y 21 de marzo, respectivamente, que estarán el escenario principal del parque.

Festival Estéreo Picnic 2026 // Foto: Páramo Presenta

Cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2027

Viernes 19 de Marzo

Headliners (Artistas principales) Charli XCX The Neighbourhood The Prodigy

Actos secundarios destacados Fontaines D.C. Marlon Hoffstadt Malcolm Todd Raye The Avalanches Adéla Boys Noize Tiga Lola Indigo Boy Harsher La Ramona

Escenario alternativo y emergentes Depresión Sonora · Die Spitz · Mind Enterprises · Violet Grohl · Amanda Mussi · Estamos Perdidos · ANNĒ · Annasofia · Encarta 98 · lila sky · Gotshell · Jack Vargas · b444dlove · Luz No Estrella



Sábado 20 de Marzo

Headliners (Artistas principales) Arcángel Avenged Sevenfold Rawayana

Actos secundarios destacados Amelie Lens Khruangbin The War on Drugs Nina Kraviz Kasabian Patrick Topping XXXXXXX (por anunciar) Mitú Él Mató a un Policía Motorizado

Escenario alternativo y emergentes Luch · Chuwi · Winona Riders · Amaia · Young Cister · Nohaaddana · Pepo · Lady Arias · A. Chal · DeGlorian · ZUKO OMG · Keke Minowa · Conjunto Media Luna · María Manuela



Domingo 21 de Marzo