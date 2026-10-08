Estos son los colombianos que estarán en el Festival Estéreo Picnic 2027

Actualizado: 8 de oct, 2026
Este 8 de octubre se dio a conocer el line up oficial del Festiva Estéreo Picnic 2027 (FEP) en donde los protagonista resultaron ser Travis Scott, Charli XCX, Milo J, Arcángel, entre otros. Sin embargo, nuevos sonidos también hacen parte del cartel oficial y muchos de estos son 100 % colombianos.
Es habitual que en este festival se dé presencia de artistas colombianos, muchos de ellos emergentes o con nuevos sonidos, como es el caso de Mitú, La Ramona, Ela Conem, Verraco por mencionar algunos ejemplos del talento que se esconde en las calles y que da el salto a los grandes festivales.
Publicidad
Estos son los artistas colombianos del Festival Estéreo Picnic 2027
- Mitú (dúo de electrónica / techno de la selva)
- La Ramona (cantante de blues, rock y soul)
- Verraco (DJ y productor de electrónica/techno)
- Vic Deal (rapero y productor)
- Encarta 98 (banda de shoegaze / dream pop)
- Conjunto Media Luna (proyecto de cumbia electrónica / tropical)
- Gotshell (DJ y productor de techno)
- Annasofia (cantante y compositora)
- Lila Sky (artista de neoperreo y música urbana)
- Nohaaddana (artista de afrobeat)
- Ela Conem (cantante y compositora)
- Keke Minowa (artista de afropop y champeta)
- Selva Volcán (proyecto colombo-venezolano)
- Luz No Estrella (banda de indie/rock)
- María Manuela (cantautora / propuesta emergente)
- Lady Arias (DJ / propuesta local)
- Pepo (DJ / artista de electrónica local)
- Entrañas (proyecto experimental/electrónico local)
- Jack Vargas (artista/DJ independiente local)
- DeGlorian (proyecto musical local)
- b444dlove (proyecto emergente local)
Los cinco colombianos imperdibles en el FEP 2027
- Ela Conem
- Por qué verla: Es una de las revelaciones emergentes del pop alternativo y la música urbana en Colombia. Destaca por sus vocales pegajosas, letras íntimas e introspectivas y una propuesta estética fresca que combina R&B, reguetón suave y pop contemporáneo.
- Mitú
- Por qué verlo: Referente de la electrónica alternativa nacional. Su dúo combina sintetizadores análogos y percusión en vivo para crear su característico "techno de la selva" con un show potente e improvisado.
- Vic Deal
- Por qué verlo: Una de las líricas y producciones más finas del hip-hop e indie rap paisa. Referente del rap colombiano por su estilo directo, beats elaborados y trayectoria junto a Alcolirykoz.
- Encarta 98
- Por qué verlos: Proyecto clave de la escena independiente bogotana. Su propuesta transita por el shoegaze, el dream pop y atmósferas llenas de guitarras envolventes y melancolía.
- Verraco
- Por qué verlo: DJ y productor paisa de gran impacto en la electrónica underground internacional. Cofundador de Insurgentes, sus sets fusionan ritmos latinos con techno futurista y vanguardista.
- Conjunto Media Luna
- Por qué verlos: La dosis de fiesta y cumbia tradicional con toque psicodélico y moderno, ideal para bailar y encender el ambiente de festival.