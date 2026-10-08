Estos son los colombianos que estarán en el Festival Estéreo Picnic 2027

Este 8 de octubre se dio a conocer el line up oficial del Festiva Estéreo Picnic 2027 (FEP) en donde los protagonista resultaron ser Travis Scott, Charli XCX, Milo J, Arcángel, entre otros. Sin embargo, nuevos sonidos también hacen parte del cartel oficial y muchos de estos son 100 % colombianos.

Es habitual que en este festival se dé presencia de artistas colombianos, muchos de ellos emergentes o con nuevos sonidos, como es el caso de Mitú, La Ramona, Ela Conem, Verraco por mencionar algunos ejemplos del talento que se esconde en las calles y que da el salto a los grandes festivales.

Festival Estéreo Picnic 2026 // Foto: Páramo Presenta

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Estos son los artistas colombianos del Festival Estéreo Picnic 2027

Mitú (dúo de electrónica / techno de la selva) La Ramona (cantante de blues, rock y soul) Verraco (DJ y productor de electrónica/techno) Vic Deal (rapero y productor) Encarta 98 (banda de shoegaze / dream pop) Conjunto Media Luna (proyecto de cumbia electrónica / tropical) Gotshell (DJ y productor de techno) Annasofia (cantante y compositora) Lila Sky (artista de neoperreo y música urbana) Nohaaddana (artista de afrobeat) Ela Conem (cantante y compositora) Keke Minowa (artista de afropop y champeta) Selva Volcán (proyecto colombo-venezolano) Luz No Estrella (banda de indie/rock) María Manuela (cantautora / propuesta emergente) Lady Arias (DJ / propuesta local) Pepo (DJ / artista de electrónica local) Entrañas (proyecto experimental/electrónico local) Jack Vargas (artista/DJ independiente local) DeGlorian (proyecto musical local) b444dlove (proyecto emergente local)

Ela Conem // Foto: Instagram @ela_conem

Los cinco colombianos imperdibles en el FEP 2027