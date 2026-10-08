Llega el line up oficial del Festival Estéreo Picnic 2027: estos son los artistas

La espera terminó. Este jueves, 8 de octubre, se dio a conocer el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2027, una de las citas musicales más importantes de Colombia y Latinoamérica.

El evento, que durante tres días reúne a miles de personas en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, regresará el próximo año con una nueva selección de artistas nacionales e internacionales que pasarán por los diferentes escenarios del festival.

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Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, Arcángel, Fontaines D.C., Milo J, The Prodigy y The Neighbourhood, entre otros, hacen parte del cartel oficial del FEP 2027, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de marzo.

La nueva edición vuelve a combinar diferentes géneros y generaciones, con propuestas que van desde el pop y la música electrónica hasta el rock, el rap y los sonidos alternativos. De esta manera, el festival mantiene una de sus principales características: reunir en un mismo espacio a artistas consolidados y nuevas figuras de la escena internacional.



Cartel FEP 2027 oficial: estos son los artistas

(INSERTAR IMAGEN ACÁ).

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Los imperdibles del 2027

La llegada de una nueva edición del festival trae consigo una selección de artistas que, desde el anuncio del cartel, ya comienzan a generar expectativa entre los asistentes.

Uno de los nombres que más llama la atención es Charli XCX, una de las principales figuras del pop contemporáneo, quien llegará a Bogotá con una propuesta que ha marcado tendencia dentro de la música internacional.

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Otro de los grandes atractivos será David Guetta, referente mundial de la música electrónica, quien promete uno de los shows de mayor convocatoria de esta edición. En 2025, el DJ francés ofreció un concierto en el MedPlus de Bogotá que quedó en la memoria de sus seguidores, y ahora regresará a la capital para presentarse en el Parque Simón Bolívar.

En esa misma línea aparecen Fontaines D.C. y The Prodigy, dos propuestas que representan diferentes generaciones del rock y la música electrónica y que aportarán una importante dosis de energía a la programación del festival.

A ellos se suman Travis Scott, Arcángel y Milo J, tres nombres de peso dentro de la escena urbana. Sus presentaciones también serán algunas de las más esperadas por el público que busca en el FEP una combinación entre grandes figuras internacionales y nuevas generaciones de artistas.

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Un festival que es referente en Latinoamérica

El anuncio llega después de una edición 2026 que contó con artistas como The Killers, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Skrillex y Deftones, entre otros.

Para 2027, Páramo Presenta, organizador del festival, vuelve a apostar por una programación amplia y diversa, con artistas de diferentes géneros y una fuerte presencia de sonidos alternativos.

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La propuesta busca mantener al Estéreo Picnic como uno de los festivales musicales más importantes de Latinoamérica y consolidar su presencia dentro del circuito internacional de grandes eventos musicales.

Además de los grandes nombres del cartel, la edición 2027 también abre espacio para propuestas que pueden convertirse en algunos de los descubrimientos de la próxima temporada de festivales. Así, el público podrá encontrarse con artistas de diferentes escenas y estilos durante los tres días de programación.

Esta edición también presenta una propuesta que busca ampliar la diversidad sonora del festival y acercar nuevos públicos al Parque Simón Bolívar, uno de los escenarios habituales para los grandes conciertos y festivales de Bogotá.

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Con el anuncio del cartel también comienza la expectativa entre los asistentes que esperan conocer los horarios, la distribución de los escenarios y las demás novedades que tendrá el festival en su próxima edición.

Precios del Festival Estéreo Picnic 2027

Los asistentes que quieran hacer parte del Festival Estéreo Picnic 2027 podrán adquirir diferentes tipos de entradas, con precios que varían de acuerdo con la localidad y la etapa de venta.

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Estos son los precios anunciados:

General Combo 3 días



Etapa 1: $830.000 + $169.000 de servicio = $999.000 precio full

Etapa 2: $947.000 + $192.000 de servicio = $1.139.000 precio full

General + Combo 3 días

Etapa 1: $1.105.000 + $224.000 de servicio = $1.329.000 precio full

VIP Combo 3 días

Etapa 1: $2.411.000 + $488.000 de servicio = $2.899.000 precio full

Etapa 2: $2.494.000 + $505.000 de servicio = $2.999.000 precio full

Zona de menores Combo 3 días

Etapa 1: $814.000 + $165.000 de servicio = $979.000 precio full

Los precios corresponden a los combos para los tres días del festival y pueden aumentar a medida que se agoten las etapas disponibles. Por eso, quienes ya tengan definido asistir al FEP 2027 deberán estar atentos a la apertura y avance de la boletería.

Con este cartel, el Festival Estéreo Picnic 2027 comienza a tomar forma y se prepara para regresar al Parque Simón Bolívar el 19, 20 y 21 de marzo, con una programación que promete reunir nuevamente a miles de fanáticos de la música en Bogotá.