Por: Redacción Digital BLU Radio

La histórica banda estadounidense Metallica reveló, por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, que hará una gira por Sudamérica en el 2020.



Sin embargo, en la publicación solo aparecen ciudades de tres países; Argentina, Brasil y Chile.

Los sitios elegidos por el grupo fueron:

Estadio Nacional, Santiago de Chile

Campo Argentino de Polo, Buenos Aires

Arena do Gremio, Porto Alegre

Estadio Couto Pereira, Curitiba

Estadio do Morumbi, Sao Paulo

Estadio do Mineirao, Belo Horizonte



“En abril de 2020 llevaremos la experiencia del #WorldWired a Sudamérica”, comentaron.

