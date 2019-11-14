Blu Radio Metallica
Metallica
Metallica anuncia 'Life Burns Faster', su primera residencia en la Sphere de Las Vegas
La banda ya ha puesto en práctica anteriormente el concepto de 'No Repeat Weekend', al ofrecer un espectáculo distinto en cada una de las dos noches que presenta en una misma ciudad.
"Prohibir la música no va a solucionar el problema": Juanes sobre los corridos tumbados
El artista dudó si las prohibiciones sirven de ayuda porque la música es, para él, un reflejo de la sociedad que el ser humano construye.
Metallica estrenará un nuevo álbum, seis años después de "Hardwired... To Self Destruct"
El 14 de abril de 2023 se publicará este nuevo disco con doce temas.
Metallica: James Hetfield rompió en llanto durante concierto en Brasil tras emotiva confesión
El vocalista protagonizó un momento único en la historia de Metallica.
Emocionante homenaje: Metallica rinde tributo a Juanes en medio de los Latin Grammy
Además, el paisa fue condecorado como la Persona del Año.
Metallica pospone gira por Australia por rehabilitación de adicciones de James Hetfield
También pospuso sus conciertos en Nueva Zelanda.
¿Harán escala en Colombia? Metallica anuncia países de gira por Sudamérica en 2020
Seis ciudades de Sudamérica podrán disfrutar a la mítica banda de metal.
¿Metallica regresa a Colombia? Fans se ilusionan por publicación en Instagram
La banda norteamericana confirmó una nueva gira por Sudamérica en sus redes sociales.
La reacción de Metallica por la presentación de Juanes en Rock al Parque
Ahora, los fans del grupo pidieron que Metallica le haga una versión a ‘La Camisa Negra’, una de las canciones que llevaron al paisa a la cima del mundo de la música.
El músico Dave Mustaine revela que padece cáncer de garganta
El guitarrista y vocalista, quien se destacó con la banda Metallica y fundó Megadeth, dio a conocer la noticia en redes y se mostró optimista.