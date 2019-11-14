En vivo
Metallica

Metallica

  Metallica en Las Vegas
    Metallica en Las Vegas /
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Metallica anuncia 'Life Burns Faster', su primera residencia en la Sphere de Las Vegas

    La banda ya ha puesto en práctica anteriormente el concepto de 'No Repeat Weekend', al ofrecer un espectáculo distinto en cada una de las dos noches que presenta en una misma ciudad.

  • COLOMBIA-CULTURE-BIOGRAPHICAL-BOOK-JUANES
    Juanes /
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    "Prohibir la música no va a solucionar el problema": Juanes sobre los corridos tumbados

    El artista dudó si las prohibiciones sirven de ayuda porque la música es, para él, un reflejo de la sociedad que el ser humano construye.

  • Metallica
    Metallica / Concierto /
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Metallica estrenará un nuevo álbum, seis años después de "Hardwired... To Self Destruct"

    El 14 de abril de 2023 se publicará este nuevo disco con doce temas.

  • James Hetfield.png
    James Hetfield, vocalista de Metallica
    Foto: AFP
    Mundo

    Metallica: James Hetfield rompió en llanto durante concierto en Brasil tras emotiva confesión

    El vocalista protagonizó un momento único en la historia de Metallica.

  • 348363_BLU Radio. Juanes en los Premios Grammy Latinos 2019 // Foto: AFP
    BLU Radio. Juanes en los Premios Grammy Latinos 2019 // Foto: AFP
    Entretenimiento

    Emocionante homenaje: Metallica rinde tributo a Juanes en medio de los Latin Grammy

    Además, el paisa fue condecorado como la Persona del Año.

  • 344644_BLU Radio // Metallica // Foto: AFP
    BLU Radio // Metallica // Foto: AFP
    Jason Kempin/AFP
    Entretenimiento

    Metallica pospone gira por Australia por rehabilitación de adicciones de James Hetfield

    También pospuso sus conciertos en Nueva Zelanda.

  • 289570_Blu Radio/ Metallica. Foto: AFP
    Blu Radio/ Metallica. Foto: AFP
    KEVIN WINTER/AFP
    Entretenimiento

    ¿Harán escala en Colombia? Metallica anuncia países de gira por Sudamérica en 2020

    Seis ciudades de Sudamérica podrán disfrutar a la mítica banda de metal.

  • 272639_Foto referencia: AFP
    Foto referencia: AFP
    Entretenimiento

    ¿Metallica regresa a Colombia? Fans se ilusionan por publicación en Instagram

    La banda norteamericana confirmó una nueva gira por Sudamérica en sus redes sociales.

  • 291454_Juanes - Foto AFP
    Juanes - Foto AFP
    INTI OCON/AFP
    Entretenimiento

    La reacción de Metallica por la presentación de Juanes en Rock al Parque

    Ahora, los fans del grupo pidieron que Metallica le haga una versión a ‘La Camisa Negra’, una de las canciones que llevaron al paisa a la cima del mundo de la música.

  • 336605_Blu Radio // Dave Mustaine // Foto: AFP
    Blu Radio // Dave Mustaine // Foto: AFP
    Entretenimiento

    El músico Dave Mustaine revela que padece cáncer de garganta

    El guitarrista y vocalista, quien se destacó con la banda Metallica y fundó Megadeth, dio a conocer la noticia en redes y se mostró optimista.

