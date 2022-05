Metallica: James Hetfield rompió en llanto durante concierto en Brasil tras emotiva confesión

El vocalista y cofundador de la mítica banda de trash metal Metallica, James Hetfield, conmovió a los miles de asistentes del concierto en Belo Horizonte, Brasil, después de romper en llanto en pleno escenario.

Hetfield, de 58 años, dejó ver un lado jamás visto en el icónico cantante, cuando, en plena tarima, confesó cómo le han afectado emocionalmente las dificultades personales por las que ha estado pasando y no pudo contener las lágrimas.

“Tengo que decirles que no me sentía muy bien antes de venir. Me sentía inseguro, pienso que ya estoy viejo y no puedo tocar esta mier... Es lo que me decía en mi cabeza”, se sinceró Hetfield, ante el asombro y el apoyo de todos los asistentes.

Acto seguido, los integrantes de la banda Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo dejaron a un lado sus instrumentos y fueron a respaldar a su gran amigo. Mientras todos rodeaban al vocalista y lo abrazaban, y entre los aplausos y gritos del público, Hetfield rompió en llanto.

“Me abrazaron y me dijeron: ‘Si te sientes mal en el escenario, nosotros te apoyamos’”, contó el músico. El hecho tuvo lugar en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, Brasil, durante la gira de Metallica 'World Wire Tour' que pasa por Suramérica.

“Ahora, viéndolos a todos ustedes allí afuera, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes”, sentenció Hetfield.

