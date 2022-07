"Hay que internacionalizarse, tirar dinero es cool": Marcela Reyes tras críticas por lanzar plata

La DJ Marcela Reyes no se aguantó y le respondió a quienes la han criticado por lanzar dinero a sus fanáticos en medio de sus presentaciones. La artista dijo que dicha práctica era muy normal en otros países y que seguirá haciéndolo.

"Hay que salir de Colombia, hay que internacionalizarse, poder ir a Estados Unidos para que tu entiendas que tirar dinero es súper cool y de hecho allá la cultura es que si sales a rumbear cambias billetes de a un dólar y tiras dinero. A mi me ha pasado, que me tiran dólares grandes y hasta de un dólar y yo me agacho y los recojo", relató Reyes.

Publicidad

La artista aseguró que quienes no han salido del país tienen un pensamiento muy "criollo" sobre esta práctica.

"El dinero es abundancia, que te lo entreguen como sea, pero como no has salido de nuestro país por eso tienes ese pensamiento tan criollo. La gente abundante regala dinero y voy a seguir tirando dinero a donde vaya porque me encanta compartir", recalcó.

En el video en el que habla del tema muestra una herramienta hecha, exclusivamente, para lanzar dinero, con la cual piensa usarla en sus próximos shows.