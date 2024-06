'House of the Dragon' tendrá tercera temporada: conozca la novedades del anuncio

El próximo domingo, 16 de junio, se estrena, finalmente, la segunda temporada de 'House of the Dragon', la famosa serie de HBO que narra los hechos previos a la historia de 'Game of Thrones', una de las producciones más reconocidas en la última década por su envolvente historia.

Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans regresan en la segunda temporada de 'House of the Dragon 'que, el pasado miércoles, 15 de mayo, reveló su tráiler oficial que emocionó a todos los seguidores de la popular saga.

Pero sin estrenarse el primer episodio, HBO le dio buenas noticias a los fans de esta saga. Y es que confirmaron la tercera temporada de la producción sin dar fecha de estreno ni detalles, pues esperan que, una vez termine la segunda, se pueda dar desarrollo a la historia, según lo que termine sucediendo con los personajes.

“George, Ryan y el resto de nuestros increíbles productores ejecutivos, elenco y equipo han alcanzado nuevas alturas con la fenomenal segunda temporada de 'House of the Dragon' Estamos asombrados por el esfuerzo monumental que todo el equipo ha puesto en la creación de una espectacular segunda temporada, con un alcance y escala que solo es rivalizado por su corazón. No podríamos estar más emocionados de continuar la historia de la Casa Targaryen y ver a este equipo brillar nuevamente en una tercera temporada", dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO.

La serie (segunda temporada) contará con un total de 8 episodios que narran este conflicto en el universo medieval que ha enamorado a millones de personas en el mundo los últimos años.

¿Dónde verla?



En Max, la plataforma de streaming que reemplazó a HBO Max.

¿Cuándo?



A las 8:00 p.m., hora colombiana