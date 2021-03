Influencer se puso senos para pagar una apuesta en redes sociales

Hay conmoción en redes sociales luego que un influencer paisa se pusiera senos para pagar una apuesta que hizo frente a sus seguidores.

Se trata de Yeferson Cossio quien ya supera los más de 3 millones en Instagram y por sus videos en los que hace notar su ejercitado cuerpo.

No obstante, sorprendió a sus fans al colocarse implantes en los pectorales con el fin de tener senos falsos luego que su cuñado le dijera que si llegaba a los 3.5 millones juntos debían someterse al procedimiento estético.

A través de su cuenta personal, Cossio mostró sus implantes que hoy causan sensación entre los internautas.

"Yo no perdí el reto: me puse los teteros solo por diversión, en una semana me los quito", dijo.

Aquí las imágenes: