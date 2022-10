¡Instagram tiene nueva reina! Selena Gómez perdió su trono

Una cantante se convirtió en la nueva reina de Instagram al superar en seguidores a Selena Gómez, la artista con más fans en esta red social.



Se trata de Ariana Grande, quien incrementó su popularidad tras el lanzamiento de su quinto álbum, Thank you, Next. En Estados Unidos su nuevo trabajo logró 55,5 millones de reproducciones y 81.000 descargas vendidas en la primera semana.

En los últimos cuatro meses, la cantante consiguió 13 millones de seguidores nuevos. Al atraer nuevos usuarios, superó a Selena Gómez.

Según publicó Bloomberg, Ariana Grande, con 146.311.467 seguidores, desbancó por poco a la exestrella de Disney, quien acumula 146.274.798.



Luego de sufrir de una crisis nerviosa en 2018, Selena Gómez decidió alejarse de las redes sociales, pero de nuevo está retomándolas y eso le podría ayudar a recuperar seguidores.