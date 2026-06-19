J Álvarez presenta “Luxury”, una nueva etapa musical con “Budget”

J Álvarez, uno de los nombres más reconocidos de la música urbana puertorriqueña, inicia una nueva fase de su carrera artística con el lanzamiento de “Luxury”, su más reciente proyecto discográfico compuesto por 21 canciones. El álbum representa una apuesta por la evolución musical del intérprete, quien mantiene los elementos que han construido su trayectoria mientras explora nuevos sonidos y conceptos dentro del género urbano.

Con una carrera marcada por éxitos que lo han convertido en referente del movimiento latino, J Álvarez presenta esta producción como una muestra de madurez artística y una reafirmación de su identidad musical. “Luxury” llega después de una serie de adelantos que han permitido a sus seguidores acercarse al universo sonoro del proyecto, aunque todavía permanecen canciones inéditas por revelar, aumentando la expectativa alrededor del lanzamiento completo.

Uno de los temas centrales de esta nueva etapa es “Budget”, sencillo promocional que reúne al artista con sus compatriotas Juanka y Anubis, en una colaboración que destaca la fuerza y diversidad del talento urbano de Puerto Rico.

J Álvarez // Instagram @jalvarezoficial

“Budget”, una alianza que representa la fuerza del movimiento urbano puertorriqueño

La canción presenta una combinación de estilos entre tres artistas que representan distintas generaciones y perspectivas dentro de la escena urbana. Con una producción marcada por una energía contundente, “Budget” transmite conceptos como determinación, seguridad y ambición, elementos que conectan con la identidad artística de J Álvarez.



La colaboración con Juanka y Anubis refuerza el carácter colectivo del género urbano de la isla, un movimiento que durante años ha sido protagonista en la expansión internacional de la música latina. La unión de estos exponentes busca mostrar la vigencia del sonido puertorriqueño y su capacidad para continuar transformándose.

“Budget” también funciona como una introducción al concepto general de “Luxury”, un álbum que combina la experiencia acumulada por J Álvarez con una visión renovada de su propuesta musical.