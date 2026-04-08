J Balvin y Ryan Castro confirman álbum juntos: estas son las canciones y fecha de salida

Gracias a las redes sociales, la amistad entre J Balvin y Ryan Castro se consolidó como una de las favoritas de los seguidores del género urbano colombiano, tanto que decidieron llevarlo a un siguiente nivel y comenzar a sacar más productos juntos. Primero llegó “Tonto”, en donde también brilló Río, el hijo de Balvin.

El fenómeno del tío Ryan y José escaló tanto que miles de personas empezaron a pedirles más, por eso, finalmente, se confirmó lo que comenzó como un rumor de redes sociales: un álbum juntos y que llevará por nombre ‘Código Omerta’, que será estrenado hasta el 7 de mayo compuesto por 10 canciones, de la mano de DJ Snake y colaboración con Eladio Carrión.

“Balvin aporta precisión y autoridad silenciosa, dando estructura a este mundo, mientras Ryan Castro actúa con instinto y fuego, encendiendo su energía. Juntos honran un pacto y una tradición, creando un sonido arraigado en vínculos inquebrantables”, expresaron del equipo de los artistas.

J Balvin y Ryan Castro // Foto: suministrada

Este anuncio no tomó por sorpresa a sus fans, pues sospechaban que podrían venirse algo así debido a ciertas pistas que se habían visto en sus recientes canciones. Inspirados en el lenguaje cinematográfico de The Godfather, Scarface y Pulp Fiction, así como la precisión y narrativa estilizada de Michael Jackson en “Smooth Criminal” y “You Rock My World”, los visuales priorizan la atmósfera, la composición y la contención por encima de una interpretación literal, por lo que apunta ser un trabajo de alta calidad entre estos dos paisas.



“Capitolo I: Honor, un asunto de familia en “Pal Agua”, establece su base; Capitolo II: Érase una vez en paz se desarrolla en “Tonto”, que se lanzó primero, lleva el tono hacia el control y la tensión; mientras que “Una a la Vez” impulsará la historia hacia su siguiente fase, anticipando lo que finalmente se convierte en El legado de OMERTA”, explicaron.

Tras este anuncio, muchos recordaron cuando, en su momento, Balvin hizo lo mismo con Bad Bunny y lanzaron juntos ‘Oasis’, un álbum que hasta la fecha sigue siendo considerado uno de los mejores sacados por un dúo en el género urbano.



Estas será las 10 canciones que traerá el álbum de J Balvin y Ryan Castro