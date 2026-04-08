En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Bonilla
Banco de la República
Tregua en Irán
Misión Artemis II

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / J Balvin y Ryan Castro confirman álbum juntos: estas son las canciones y fecha de salida

J Balvin y Ryan Castro confirman álbum juntos: estas son las canciones y fecha de salida

El dúo pasa de las redes a la música y, con Río como parte de los protagonistas, se preparán para traer 10 canciones a sus fánaticos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad